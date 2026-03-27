Acasă » Știri » Blocul din Rahova care a explodat ar putea fi demolat. Până acum niciun constructor nu a început lucrările

Blocul din Rahova care a explodat ar putea fi demolat. Până acum niciun constructor nu a început lucrările

De: Denisa Crăciun 27/03/2026 | 13:32
Bocul din rahova riscă să fie demolat Sursă foto: Inquam Photos / Alex Nicodim

Blocul care a explodat anul trecut în cartierul Rahova din București este la un pas de demolare. Niciun constructor nu vrea să preia lucrările. Primăria Capitalei caută firme care vor să repare clădirea. 

Primarul Capitalei avertizează că blocul care a fost distrus de explozie în urmă cu șapte luni ar putea să fie demolat. Principalul motiv este că niciun constructor nu vrea să înceapă lucrările și asta pentru că structura blocului este foarte afectată și nimeni nu vrea să riște. Oficialii Capitalei au organizat și cereri de ofertă în acest sens, pentru a găsi firma potrivită care să își dorească să reabiliteze clădirea. Pe de altă parte, oamenii sunt revoltați pentru că nu pot intra în imobil să își recupereze bunurile.

Blocul din Rahova riscă demolarea

Anul trecut, un tragic incident a avut loc în București. Un bloc din cartierul Rahova a explodat și i-a lăsat pe locatarii fără locuință. Aceștia nu își pot lua obiectele personale înapoi, mai ales că lucrările de reabilitare nu au început. De la momentul exploziei și până în prezent niciun constructor nu a vrut să riște să înceapă renovarea. Motivul invocat de aceștia este că structura clădirii este avariată. Edilul din oraș a făcut până acum trei licitații, însă toate au eșuat. Ei caută în continuare o firmă care să se ocupe.

Se pare că structura a fost foarte afectată, se pare că doar una-două firme din ţară ar avea capacitatea reală de a interveni. Este vorba de un anumit tip de utilaj. Am scos la licitaţie o dată, am scos la licitaţie a doua oară şi după a doua oară, când am văzut că nu s-au prezentat la licitaţie – deşi a fost o negociere fără publicare, fiind o urgenţă, i-am rugat pe fiecare în parte să participe -, ultima măsură pe care am luat-o a fost să creştem practic preţul, adică să indexăm valorile, că poate aşa o să fie motivaţi să vină la licitaţie, a spus primarul Capitalei.

De asemenea, primarul Bucureștiului, Ciprian Ciucă, va mai organiza una săptămâna viitoare. El speră ca de această dată să găsească doritori, iar în cazul în care nici de această dată nu va găsi pe cineva care să se apuce de reabilitare, se va discuta demolarea clădirii.

