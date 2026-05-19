Cătălin Măruță, poveste uluitoare. Un fan a supraviețuit operației doar ca să-i răspundă la telefon

Cătălin Măruță a rememorat în podcastul lui Andi Moisescu unul dintre cele mai puternice momente trăite în relația cu publicul său, povestind cum un simplu mesaj și un apel video au devenit sprijinul decisiv pentru un fan care urma să fie operat pe creier.

Prezentatorul a relatat întreaga întâmplare, iar în timpul filmării l-a și sunat pe bărbat, oferind un moment încărcat de emoție autentică.

Cătălin Măruță, poveste uluitoare

Măruță a explicat că avea mulți telespectatori care îi trimiteau mesaje constant, însă unul dintre ei devenise parte din rutina lui zilnică.

„Aveam la emisiune mai mulți oameni care mă urmăreau și trimiteau mesaje. Și unul dintre ei, la un moment dat, trimitea mesaje după fiecare ediție. ‘Acolo ai zis nu știu ce, mi-a plăcut aia…’ — devenise parte din povestea mea de zi cu zi. Trimitea mesaje pe Instagram. Îi mai răspundeam.”

La un moment dat, fanul i-a cerut chiar să viziteze studiourile televiziunii, iar prezentatorul a acceptat:

„Pot să văd cum arată studiourile de la televiziune?” „Da, mă, hai, vino, o să vezi.”

Totul s-a schimbat într-o seară, când Măruță a ajuns acasă și a primit un mesaj care l-a lăsat fără cuvinte.

„Am nevoie să-mi lași un mesaj de încurajare, pentru că mâine mă operez pe creier.”

Prezentatorul a povestit că „i s-au înmuiat picioarele” și că a pus imediat mâna pe telefon pentru a-l suna pe FaceTime. Fanul era în salonul de spital și i-a spus direct:

„Uite, am o problemă, am o tumoră, mâine mă operez pe creier și singurul mesaj pe care mi-l doresc e să-mi dai tu un mesaj de încurajare.”

Măruță a încercat să-l susțină, deși recunoaște că era copleșit de situație. La finalul discuției, l-a întrebat când are loc operația.

„Mâine dimineață la 7.”

Un fan a supraviețuit operației doar ca să-i răspundă la telefon

Iar prezentatorul i-a promis:

„Vezi că eu mâine la 5 termin emisiunea. La 6 te sun să vorbim. Mâine seară la ora 6 vezi că te sun, să nu cumva să nu-mi răspunzi.”

Și s-a ținut de cuvânt. La ora 18:00, după o intervenție de 3–4 ore, l-a sunat din nou. Bărbatul i-a spus ceva ce Măruță nu va uita niciodată:

„Știi de ce am reușit eu să trec ușor peste operația asta? Când m-am dus la operație, le-am zis doctorilor: ‘Repede, vreau să terminăm totul, să fie ok, că la șase mă sună Măruță.’ Eu m-am agățat de un fir, înțelegi? M-am agățat de ceva care îmi dădea speranță că pot să trăiesc, să merg mai departe.”

Fanul i-a mărturisit că nici nu știe când a trecut operația, pentru că singurul gând care îl ținea era promisiunea telefonului.

„Să știi că eu nici nu știu când a fost operația. Eu m-am gândit doar că mă suni tu și că trebuie să-ți răspund la ora șase.”

În podcast, Măruță l-a sunat din nou, în direct. Reacția bărbatului a fost emoționantă:

„Tu ești, frate… tu ești king. N-ai idee ce bucurie mi-ai făcut. Îți dau cuvântul meu, de mult, de foarte mult timp… nu pot să cred…”

Acesta a povestit că medicii îi dăduseră șanse mici de supraviețuire.

„Vreau să spun că a fost cel mai important telefon din viața mea. Datorită acelui telefon am reușit să scap din starea în care eram. Medicii îmi spuseseră că o să mor, că sunt șanse mari ca operația să nu aibă succes sau, dacă are, să mă trezesc cu deficiențe.”

La final, fanul i-a transmis un mesaj care l-a emoționat profund pe prezentator:

„Vreau să-ți mulțumesc încă o dată și să știi că ești mereu în sufletul meu. Tuturor persoanelor pe care le întâlnesc le spun același lucru despre tine: că ești un om minunat. Chiar dacă nu se vede întotdeauna la televizor, ai un suflet de aur.”

