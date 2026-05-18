Mihai Trăistariu, noi dezvăluiri după scandalul de la Eurovision 2026: "În 2007, noi am dat 7 puncte Moldovei"

De: David Ioan 18/05/2026 | 22:09
Mihai Trăistariu a revenit în atenția publicului cu o serie de declarații ample despre Eurovision 2026, făcute în cadrul celei mai noi ediții „Dan Capatos Show”.

Artistul, care rămâne unul dintre cei mai implicați și pasionați susținători ai concursului, a analizat prestațiile, voturile și direcția în care ar trebui să meargă România pentru a obține rezultate cât mai bune.

Eurovision 2026, văzut din culise

În intervenția telefonică, Mihai Trăistariu a subliniat că momentul Alexandrei, reprezentanta României, a fost unul care merită exploatat la maximum.

„A fost o performanță incredibilă, e un moment care trebuie valorificat. Vocile bune trimise de România o să vină cu rezultate bune, vocea Alexandrei trebuie să o aducem cât mai mult în prim plan. Și votul publicului e important. Dacă rămânea doar juriul, vă dați seama ce putere are publicul? În 2006 era doar public, fără juriu. Sincer așa trebuie, piesa trebuie să ajungă la public.”

Artistul a comentat și prestațiile altor țări, remarcând că uneori succesul nu depinde exclusiv de voce sau de complexitatea piesei.

„Bulgaria nu e mare voce, nici mare piesă, dar are ritmul bun. Are potențial de hit, chiar dacă place sau nu, se dă la radio. Nu era printre preferatele mele. Top 3, Australia, Israel, Polonia. Germania mă mir că a ieșit așa slab.”

Mihai Trăistariu dă din casă despre voturi, preferințe și jocurile din spate

Mihai Trăistariu a recunoscut că este un fan declarat al competiției și că, deși inițial era hotărât să nu se înscrie anul acesta, acum regretă impulsivitatea declarațiilor anterioare.

„Mie îmi place enorm Eurovision, sunt fan. Eu eram foarte decis să mă înscriu, acum sunt altfel, regret ce am zis atunci, nu trebuia să fiu atât de înverșunat. Era păcat să nu o trimiți pe Alexandra cu pachetul ei, nu aveai ce să trimiți altceva. O voce bună ridică tot momentul.”

Artistul a explicat și cum ar fi sunat piesa cu care intenționa să participe.

„Piesa mea era pe tiparul Australia, lentă, tot cu triluri. Eu când mă duc afară la fan cluburi Eurovision, lor le place cu voce, chiar și balade. Australia a fost pe locul 2 în sondaje, era cât pe ce să câștige.”

În final, Trăistariu a rememorat un episod tensionat din 2007, legat de punctajele acordate Moldovei.

„În 2007, noi am dat 7 Moldovei și eu am spus sunteți nebuni la cap? Colegul meu nu voia să schimbe nota. Deci, doi de 7 le-am dat și noi moldovenilor.”

