Rareș Cojoc a dat cărțile pe față, după zvonurile infidelității: ”Andreea știe foarte bine aceste lucruri”

Rareș Cojoc a vorbit deschis despre divorțul de Andreea Popescu și despre valul de speculații care a apărut în jurul separării lor. În ultimele luni, relația celor doi a fost intens comentată. În spațiul public au circulat inclusiv zvonuri potrivit cărora dansatorul și-ar fi înșelat fosta soție.

Invitat în podcastul „Acasă La Măruță”, Rareș a decis să clarifice situația și să vorbească fără ocolișuri despre ceea ce s-a întâmplat cu adevărat între ei.

Dansatorul a mărturisit că despărțirea a fost una extrem de dureroasă. El nu și-a dorit niciodată ca mariajul să ajungă la final. După mai bine de un deceniu petrecut împreună și trei copii, Rareș spune că a încercat să repare relația și să readucă lucrurile la echilibrul pe care îl aveau la început. Cu toate acestea, problemele dintre ei s-au adâncit în timp, iar relația nu a mai putut fi salvată.

Mai mult, el a recunoscut că nu și-ar fi imaginat vreodată că va ajunge, la 37 de ani, un tată despărțit. Idealul său de familie era complet diferit. Însă, spune că a încercat să accepte situația și să privească totul dintr-o perspectivă mai profundă.

Potrivit lui Rareș, uneori viața oferă oamenilor exact lecțiile de care au nevoie, chiar dacă acestea vin sub forma unor pierderi sau schimbări dureroase. Dansatorul a lăsat de înțeles că separarea de Andreea Popescu ar putea avea un sens pe care, poate, îl va înțelege complet doar în timp.

A fost sau nu Rareș Cojoc infidel

În cadrul aceleiași discuții, Rareș Cojoc a abordat și unul dintre cele mai sensibile subiecte legate de divorț: acuzațiile de infidelitate. Acesta a negat categoric toate speculațiile și a explicat că fosta sa soție știe foarte bine adevărul.

„Sunt acuzații nefondate, eu nu am fost infidel. Andreea știe foarte bine aceste lucruri. Ea a avut o intervenție pe Instagram și a rugat presa să se oprească cu aceste speculații pentru că nu a simțit niciodată așa ceva și nici nu s-a pus problema. Noi eram foarte conectați și atunci când eram plecat în deplasare”, a declarat Rareș Cojoc.

Dansatorul a vorbit și despre relația profesională cu partenera sa de dans. El a explicat că între ei nu a existat niciodată ceva care să afecteze căsnicia. Rareș a ținut să sublinieze că Andreea Matei a cunoscut întreaga situație prin care trecea. Mai mult, el a precizat că relația lor a fost strict una profesională.

Rareș a explicat că, în perioadele în care participa la competiții sau deplasări, el și partenera sa aveau camere separate. Dansatorul avut mereu grijă să nu îi ofere fostei soții motive de gelozie sau suspiciuni.

„Lucrurile nu stau așa și nici nu au stat așa. Andreea Matei, partenera mea, știe tot procesul prin care am trecut. Bineînțeles, mi-a fost alături, ca și parteneră, pentru că a trebuit să discut anumite lucruri cu ea. Ne vedem în fiecare zi în sala de dans și trebuie să creăm o echipă puternică. Dormeam în camere separate de partenera mea. Nu i-am dat Andreei motive de gelozie”, a mai spus Rareș Cojoc.

