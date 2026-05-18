Andreea Popescu, show cu iubitul sub privirile fostului. Filmarea e publică!

Puțini își mai amintesc astăzi de momentul care a stârnit numeroase reacții în showbiz. Andreea Popescu a atras toate privirile atunci când a apărut pe ringul de dans alături de actualul, chiar sub ochii fostului iubit. Scenele au devenit rapid subiect de discuție.

Andreea Popescu și-a făcut un nume în showbizul românesc datorită talentului său la dans. Ea a devenit cunoscută în perioada în care făcea parte din trupa Deliei. Pasiunea pentru dans a avut un rol important și în viața personală, fiind unul dintre lucrurile care au apropiat-o de fostul soț, Rareș Cojoc.

Andreea Popescu, la brațul actualului în fața fostului

La puțin timp după ce relația lor a devenit oficială, Andreea Popescu și Rareș Cojoc au ajuns împreună pe scena emisiunii „România Dansează”, difuzată de Antena 1. Apariția lor părea una firească pentru public. Practic, doi dansatori pasionați care își testează talentul într-un concurs dedicat dansului.

Situația a devenit cu adevărat interesantă în momentul în care publicul a observat că la masa juriului se afla chiar Mihai Bendeac, fostul partener al Andreei Popescu. Astfel, apariția concurenților a căpătat rapid aerul unei adevărate telenovele, condimentată de reacțiile și glumele actorului.

Mihai Bendeac s-a arătat surprins atunci când a revăzut-o pe scenă pe fosta lui iubită. Momentul a devenit și mai savuros după ce a aflat că aceasta trăiește o nouă poveste de dragoste alături de Rareș Cojoc. Atmosfera a fost întreținută și de CRBL. Artistul a intervenit cu remarci amuzante și a făcut câteva dezvăluiri neașteptate despre Andreea Popescu.

„Vă zic eu de unde o știți pe Andreea! A mai dansat înainte pe la Delia și a fost iubita unui… mai nou prieten de-al meu, un cunoscut realizator TV. Este un foarte bun actor, are ochelari cu ramă groasă, îi lipsește părul ca și mie, poartă chelie și stă la masa juriului!”, a declarat CRBL.

Andreea Popescu, vizibil emoționată

Fosta dansatoare a Deliei a mărturisit că a pășit pe scenă cu mari emoții și cu teamă în privința reacției pe care ar putea-o avea Mihai Bendeac, ținând cont de relația pe care cei doi au avut-o în trecut.

Vedeta s-a temut că povestea lor ar putea influența modul în care îi va fi evaluată prestația. Pe de altă parte, actorul a ținut să o liniștească și i-a transmis că va analiza momentul strict din postura de jurat, fără să lase aspectele personale să intervină.

„M-am gândit la subiectivitatea pe care poate să o aibă Mihai Bendeac la adresa dansului meu, dar să sperăm că va fi obiectiv din punctul acesta de vedere”, a declarat Andreea Popescu.

