Cum arată fiica lui Răzvan Simion la 21 de ani. Ianca tocmai a absolvit facultatea!

Ianca Simion, fiica prezentatorului, traversează una dintre cele mai frumoase perioade din viața ei. Aceasta a anunțat cu bucurie și emoție pe rețelele de socializare că și-a finalizat studiile. Alături de ea a avut persoane importante, însă Răzvan nu a participat la eveniment.

Emoții mari în familia Simion: Ianca, fiica celebrului prezentator TV, și-a încheiat studiile universitare. Ea a absolvit Universitatea de Vest din Timișoara, iar alături de ea au fost mama și fratele ei. Tânăra a postat imagini inedite de la eveniment în mediul online, care au adunat imediat aprecieri din partea urmăritorilor ei. Cu toate că a trecut de o etapă importantă din viața ei, Răzvan Simion nu a participat la festivitate și asta pentru că a fost prezent la un alt spectacol, acolo unde nu a mers să se distreze, ci să prezinte. VEZI IMAGINI MAI JOS ÎN GALERIA FOTO.

Ianca Simion a absolvit!

Deși stă departe de lumina reflectoarelor, Ianca este o prezență activă pe rețelele de socializare, unde are o comunitate mare. Aceasta a postat de curând imagini spectaculoase de la un eveniment important din viața ei: fiica lui Răzvan Simion a absolvit. Ea a finalizat studiile din cadrul Universității de Vest din Timișoara și a împărtășit urmăritorilor ei momentul.

Deci… am absolvit🤭🤍, a scris Ianca în dreptul imaginilor.

Din fotografiile publicate pe pagina de Instagram putem observa cum fata este vizibil emoționată, mai ales atunci când a urcat pe scenă pentru a-și primi diploma. De la un asemenea eveniment nu puteau lipsi oamenii importanți din viața sa. Alături de ea au fost mama și fratele ei, care i-au înmânat un buchet mare de flori. Totuși, o persoană specială nu a fost văzută la festivitate: tatăl ei, Răzvan. El a lipsit motivat, deoarece a trebuit să asiste la un alt spectcol, unde a fost prezentator. Cu toate acestea, legătura dintre cei doi este foarte puternică.

View this post on Instagram A post shared by IANCA (@ianca.simion)

Ianca, mesaj emoționant despre tatăl ei

Relația pe care o au Răzvan și Ianca este una deosebită. În urmă cu mai mult timp, a fost invitată la show-ul iUmor, acolo unde a vorbit despre legătura specială pe care o are cu tatăl ei.

Relația mea cu tata este una foarte bună, este prietenul meu cel mai bun, persoana care mă susține în tot ce fac. El mă susține cel mai mult, mai ales cu facultatea în perioada asta. Când eram mică tata mă ducea la pian, tata mă ducea la balet și îmi făcea coc. Aș putea spune și că este prietenul meu cel mai bun, dar este și foarte protectiv. (…) Tati, sunt aici pentru că te iubesc, pentru că ești eroul meu și pentru că oriunde ești aș vrea să fiu și eu. Ești cel mai bun tată pe care l-aș putea avea în viața asta și nu aș vrea altul în oricare altă viață, viitoare sau trecută, a spus Ianca.

