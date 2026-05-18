Incendiu la un depozit de anvelope din Bragadiru! A fost trimis mesaj RO-Alert

Un incendiu puternic a izbucnit la un depozit de anvelope situat pe Șoseaua Alexandriei din Bragadiru, județul Ilfov. Flăcările s-au extins rapid și au cuprins întreaga hală, care are o suprafață de aproximativ 1.000 de metri pătrați.

Din cauza degajărilor masive de fum, autoritățile au emis o alertă extremă prin sistemul RO-ALERT, recomandând populației să evite zona și să lase libere căile de acces pentru echipajele de intervenție. Pompierii acționează la fața locului pentru stingerea incendiului, conform informațiilor transmise de ISU București-Ilfov.

„La sosirea primelor echipaje de stingere, incendiul se manifesta violent, cu degajări foarte mari de fum, la un depozit de cauciucuri pe structură metalică. Au fost afectate şi faţada unui depozit adiacent şi 2 autovehicule. Dispozitivul de stingere a fost suplimentat de la sosirea primelor echipaje. Intervenim cu 20 autospeciale de stingere cu apă şi spumă, 2 autospeciale de intervenţie şi salvare de la înălţime, Detaşamentul Special de Salvatori, autospeciala de transport roboţi, autospecială de descarcerare şi trei echipaje SMURD”, a anunțat ISU Bucureşti-Ilfov.

Momentan, au fost reperate trei persoane rănite, respectiv doi pompieri care prezintă luxaţii, dar şi o persoană ce suferă de arsuri uşoare în zona braţului. Totuşi, până la acest moment, incendiul a fost domolit considerabil.

„În momentul de faţă s-au redus semnificativ degajările de fum. Incendiul este localizat”, a transmis ISU.

