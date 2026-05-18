TJ Miles și Francisca au ales nași celebri pentru fiica lor. Primele imagini de la botezul Clarei

Pe 14 mai 2026, TJ Miles și Francisca au sărbătorit botezul fiicei lor, Clara Lia, într-un cadru discret, alături de familie și câțiva apropiați.

Momentul a avut o încărcătură specială și prin prezența nașilor, două cupluri cunoscute din showbiz: Cătălin Moroșanu împreună cu soția sa Georgiana, dar și Jador alături de Oana Ciocan.

Fetița lui TJ Miles, încreștinată de Jador și Cătălin Moroșanu

Evenimentul a avut o puternică latură emoțională, fiind și mai special prin faptul că micuța a avut două perechi de nași, persoane apropiate de familie și colegi de platou ai părinților din perioada participării la emisiunea „Survivor România”.

TJ Miles a transmis în mediul online un mesaj emoționant. El a vorbit despre semnificația evenimentului și emoțiile trăite în această zi specială.

„Clara Lia a fost botezată cap-coadă. Fetița noastră are niște nași Big Blană. Jador și Oana au botezat împreună cu Moro și Georgiana. Să trăiască familia, vă iubesc”, a fost mesajul transmis de Tj Miles pe Instagram.

La eveniment, atenția a fost atrasă și de ținutele invitaților, în special ale soțiilor nașilor, care au optat pentru apariții elegante și discrete. Stilul lor vestimentar s-a potrivit perfect cu atmosfera restrânsă și rafinată a petrecerii.

TJ Miles și Francisca au intrat recent într-o nouă etapă a vieții, devenind părinți pentru prima dată în luna februarie. De atunci, cei doi au vorbit în spațiul public despre transformările și experiențele care au venit odată cu rolul de familie, descriind această perioadă ca fiind una plină de schimbări importante.

TJ Miles și Francisca, un cuplu format în lumina reflectoarelor

Relația dintre TJ Miles și Francisca a fost în atenția publicului încă de la început. Cei doi au apărut ca un cuplu format sub lumina reflectoarelor.

Pe parcurs, legătura lor s-a consolidat dincolo de aparițiile publice și proiectele din zona TV sau online. Astfel, relația s-a transformat într-o poveste stabilă, care a evoluat firesc spre viața de familie.

Conexiunea dintre TJ Miles și Francisca a devenit vizibil mai stabilă după participarea la experiențe intense din reality-show-uri. Timpul petrecut împreună și provocările întâmpinate i-au apropiat și mai mult.

Ulterior, povestea lor a evoluat într-o direcție solidă, marcând etape importante precum căsătoria și venirea pe lume a primului copil, momente care au redefinit complet viața lor de cuplu și dinamica familiei.

