Orașul din România în care un apartament cu 2 camere costă doar 9.999 euro acum, în luna mai 2026

Prețurile pieței imobiliare din România au crescut semnificativ. În ultimii ani tot mai puțini români reușesc să își cumpere un apartament, chiar și cu ajutorul unui credit bancar. De aceea, mulți se reorientează și aleg orașele mai mici sau satele, în detrimentul orașelor mari precum Capitala.

Este din ce în ce mai greu pentru familiile tinere să devină proprietari. Prețurile apartamentelor au crescut foarte mult în ultima perioadă, mai ales cele care sunt sub coordonarea agenților imobiliari. Din acest motiv, cei care până acum aspirau la o locuință în orașele mai mari pentru a avea mai multe facilități se îndreaptă acum spre orașele mai mici. Un anunț de pe platforma OLX a surprins din nou utilizatorii. Un apartament cu două camere se vinde sub prețul pieței.

În ce oraș se vinde apartamentul

Să devii proprietar în țara noastră este mai greu decât am crede. Cu toate acestea, mai există imobile care sunt mai accesibile. Un anunț de pe platforma OLX prezintă un apartament cu două camere la un preț avantajos. Locuința se vinde în județul Mehedinți, în apropiere de vama Porțile de fier 2 Gogosu.

Anunțul arată că blocul a fost construit în perioada 1977-1990, iar apartamentul se află la parter. Persoana care vinde imobilul a publicat informațiile în data de 1 mai, așadar este de actualitate. Un lucru important de menționat este că suprafața utilă este de 46 metri pătrați. Este semidecomandat și este izolat atât pe interior, cât și pe exterior cu polistiren. De asemenea, anunțul este destinat persoanelor fizice. Prețul final este de doar 9.999 de euro și nu este negociabil.

Alte anunțuri similare

Nu este singurul anunț de acest fel. Un alt anunț, în aproape aceeași zonă, mai exact la câțiva pași de Dunăre se află mai multe imobile. Două dintre ele sunt puse la vânzare, iar prețul negociabil pentru unul singur este de 7.500 de euro. Dacă cineva dorește să le cumpere pe ambele costul ajunge până la 14.000 de euro. Cele două apartamente cu două camere au fost renovate recent, iar suprafața utilă este de 64 metri pătrați. De asemenea, proprietarul a specificat în anunț că acceptă la schimb o barcă sau o mașină, fără diferențe din partea sa.

