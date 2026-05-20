Femeia dată dispărută după operația estetică a fost găsită moartă. Nu se știe ce s-a întâmplat cu victima

O femeie în vârstă de 52 de ani, dată dispărută după ce a mers la o clinică pentru o intervenție estetică cu laser, a fost găsită fără viață la câteva zile după dispariție, pe marginea unui drum. Cazul a uimit opinia publică din Columbia, mai ales după apariția imaginilor surprinse de camerele de supraveghere, care ridică numeroase semne de întrebare legate de ceea ce s-a întâmplat imediat după procedura medicală.

Yulixa a mers la clinică împreună cu o prietenă pentru a face o procedură estetică. La scurt timp după intervenție, aceasta ar fi început să se simtă rău, fiind vizibil slăbită și foarte palidă. Prietena sa a plecat pentru scurt timp pentru a-i aduce câteva obiecte personale, însă când s-a întors, clinica era goală. Nici Yulixa, nici personalul medical nu mai erau acolo, lucru care a determinat-o să anunțe imediat poliția.

Femeia a fost dată dispărută după operație

În timpul anchetei, oamenii legii au analizat imaginile de pe camerele de supraveghere din zonă. În filmări apar două persoane care o scot pe femeie din clinică și o urcă într-un autoturism suspect. După mai multe zile de căutări, trupul victimei a fost găsit abandonat pe marginea unui drum din zona Apulo, Cundinamarca.

Polițiștii au efectuat deja mai multe descinderi și au dus la audieri două persoane care ar putea avea legătură cu dispariția și moartea femeii.

Deocamdată, cauza exactă a decesului nu a fost făcută publică. Cadavrul urmează să fie supus unei autopsii pentru a se stabili dacă moartea a survenit în urma complicațiilor medicale sau dacă este vorba despre o faptă violentă. Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile încearcă să afle cine a abandonat trupul femeii și ce s-a întâmplat în orele de după intervenția estetică.

CITEȘTE ȘI: Laurette, apariție îngrijorătoare după intervenția estetică care i-a distrus viața: ”Aveți grijă ce proceduri vă faceți”

Clinica unde a fost operată Valentina a fost închisă. Ce nereguli au fost găsite