ANM a anunțat cod galben de ploi și vijelii. Ce zone vor fi afectate

Administrația Națională de Meteorologie a publicat o informare de specialitate privind un episod de vreme instabilă, caracterizat prin ploi și intensificări ale vântului, valabil la nivelul întregii țări. Fenomenele vor debuta miercuri la ora 10:00 și se vor menține până sâmbătă la ora 10:00. În același timp, meteorologii au emis mai multe avertizări Cod galben, vizând zone distincte ale teritoriului.

Potrivit ANM, în următoarea perioadă se vor înregistra episoade de instabilitate atmosferică, mai ales în partea estică a României, unde sunt prognozate averse, descărcări electrice, intensificări ale vântului și, pe alocuri, căderi de grindină.

Alertă ANM pentru următoarea perioadă

Cantitățile de precipitații vor fi semnificative, în intervale scurte sau cumulat, atingând frecvent valori de 20-30 l/mp, iar izolat pot depăși 40-50 l/mp. Vântul va sufla cu putere în special în est, urmând ca joi și vineri să se extindă și în regiunile de vest și centru. Rafalele vor ajunge în general la 45-55 km/h, iar în zonele montane înalte pot atinge 60-90 km/h.

Pentru ziua de miercuri, între orele 10:00 și 22:00, este activ un Cod galben pentru Moldova, nordul Dobrogei și nordul Munteniei, unde vântul va avea intensificări de 50-65 km/h.

De asemenea, joi va intra în vigoare o nouă avertizare Cod galben, valabilă între orele 06:00 și 21:00, care vizează Moldova, nord-estul Munteniei și sudul Banatului, unde sunt prognozate din nou rafale de 50–65 km/h.

Specialiștii recomandă populației să urmărească actualizările meteorologice și să adopte măsuri de precauție, mai ales în zonele expuse vântului puternic și precipitațiilor. Este indicat evitarea deplasărilor în condiții de furtună, securizarea obiectelor ușoare din curți și balcoane, precum și prudență sporită în zonele montane. Evoluția vremii poate suferi modificări rapide, astfel încât informările și avertizările vor fi actualizate de ANM în funcție de intensitatea fenomenelor atmosferice.

Prognoza meteo azi, 20 mai 2026. Cod galben de vânt puternic și ploi: județele din România care vor fi afectate