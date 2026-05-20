Prognoza meteo azi, 20 mai 2026. Cod galben de vânt puternic și ploi: județele din România care vor fi afectate

Per ansamblu, România va avea parte de o vreme apropiată de normalul perioadei, însă cu manifestări de instabilitate atmosferică în multe regiuni, mai ales după-amiaza și seara. Ploile și descărcările electrice vor apărea local, iar în estul țării și în zona montană vântul va avea intensificări importante.

Chiar dacă vor exista episoade de vreme severă de scurtă durată, temperaturile vor rămâne plăcute și specifice unei zile de primăvară târzie.

Vremea de azi în România

Conform prognozei ANM, vremea se va menține normală din punct de vedere termic în intervalul 20 mai, ora 09:00 – 21 mai, ora 09:00. Cerul va fi variabil în cea mai mare parte a țării, însă după-amiaza și pe timpul nopții instabilitatea atmosferică se va accentua treptat.

Vor apărea averse și descărcări electrice în special în zonele montane, în sudul și estul țării, dar local și în regiunile centrale. Izolat, ploile pot avea caracter torențial, iar cantitățile de apă pot depăși 15–25 l/mp, fiind posibile și căderi de grindină.

Vântul va avea intensificări mai ales în Moldova, estul Munteniei și Dobrogea, dar și în zona montană înaltă. Temperaturile maxime la nivel național se vor încadra între 19 și 26 de grade, iar cele minime între 7 și 15 grade.

Vremea pe regiuni

Nordul și vestul țării

În nordul și vestul țării, vremea va fi în general plăcută și apropiată de normalul perioadei. În Maramureș, Crișana și Banat, temperaturile maxime se vor situa între 21 și 25 de grade, iar cele minime între 8 și 13 grade. Cerul va avea înnorări temporare, mai ales spre seară, când izolat pot apărea ploi scurte și descărcări electrice. Vântul va sufla moderat, cu unele intensificări trecătoare în timpul averselor.

Sudul și sud-estul țării

În sudul și sud-estul României, atmosfera va deveni mai instabilă în a doua parte a zilei. În Muntenia și sud-estul țării sunt așteptate perioade cu averse, tunete și fulgere, iar vântul va avea intensificări ce pot atinge 50–65 km/h, în special în estul regiunii. Temperaturile maxime vor urca până la 24–26 de grade, în timp ce minimele se vor încadra între 11 și 15 grade.

Oltenia și sud-vestul țării

În Oltenia și sud-vestul țării, vremea va fi relativ caldă și schimbătoare. După orele amiezii vor apărea înnorări și local averse însoțite de descărcări electrice. Temperaturile maxime vor ajunge la 23–25 de grade, iar noaptea valorile vor coborî spre 10–13 grade. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în timpul ploilor.

Estul și nord-estul țării

În estul și nord-estul țării, instabilitatea atmosferică va fi mai accentuată. Moldova se află sub atenționare cod galben de intensificări ale vântului, cu rafale de 50–65 km/h pe parcursul zilei de miercuri. Vor fi perioade cu ploi și descărcări electrice, iar pe alocuri cantitățile de apă vor fi mai însemnate. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 și 23 de grade, iar cele minime între 7 și 12 grade.

Centrul țării și zona Carpaților

În centrul țării și în zona Carpaților, vremea va fi variabilă, însă după-amiaza și noaptea se vor semnala averse și furtuni locale, mai ales în zonele montane. La munte, vântul va avea rafale puternice, de peste 70–80 km/h pe crestele înalte. Temperaturile maxime din Transilvania vor oscila între 20 și 24 de grade, iar minimele între 7 și 11 grade. Izolat, dimineața și noaptea se poate forma ceață.

Dobrogea și zona Mării Negre

În Dobrogea și pe litoralul Mării Negre, vremea va fi schimbătoare, cu intensificări ale vântului și episoade de instabilitate atmosferică. Pe litoral, maximele vor fi de 20–22 de grade, iar minimele între 12 și 15 grade. Sunt posibile averse trecătoare și descărcări electrice, mai ales spre seară și în cursul nopții.

Vremea de azi în București

În București, vremea se va menține normală termic. Cerul va avea înnorări temporar accentuate, iar după-amiaza și noaptea vor fi averse și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în timpul ploilor. Temperatura maximă va atinge 23–25 de grade, iar minima se va situa între 12 și 14 grade.

Vremea în marile orașe

În Cluj-Napoca , temperaturile maxime vor ajunge la 22–24 de grade, iar cele minime se vor situa între 9 și 11 grade, cu posibilitatea unor ploi scurte spre seară.

, vremea va fi plăcută, cu maxime de 24–25 de grade și minime de 11–13 grade, iar cerul va avea înnorări temporare. În Timișoara , vremea va fi plăcută, cu maxime de 24–25 de grade și minime de 11–13 grade, iar cerul va avea înnorări temporare.

, maximele vor fi de 20–22 de grade, iar minimele de 8–10 grade. Vântul va sufla mai intens, iar ploile vor apărea local. În Iași , maximele vor fi de 20–22 de grade, iar minimele de 8–10 grade. Vântul va sufla mai intens, iar ploile vor apărea local.

, temperaturile vor urca până la 24–25 de grade, iar minimele vor coborî la 11–13 grade. După-amiaza sunt posibile averse și descărcări electrice. În Craiova , temperaturile vor urca până la 24–25 de grade, iar minimele vor coborî la 11–13 grade. După-amiaza sunt posibile averse și descărcări electrice.

, valorile maxime vor fi de 20–22 de grade, iar cele minime între 13 și 15 grade. Vântul va avea unele intensificări, mai ales pe litoral. În Constanța , valorile maxime vor fi de 20–22 de grade, iar cele minime între 13 și 15 grade. Vântul va avea unele intensificări, mai ales pe litoral.

În Brașov, vremea va fi mai răcoroasă, cu maxime de 20–22 de grade și minime de 7–9 grade. Spre seară și noaptea vor fi condiții pentru averse și descărcări electrice.

