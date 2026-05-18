România, sub val de furtuni și ploi. Meteorologii anunță schimbare bruscă a vremii

De: Emanuela Cristescu 18/05/2026 | 13:17
Alertă meteo în România / Sursa foto: Freepik
Românii trebuie să se pregătească pentru încă o săptămână cu vreme schimbătoare, ploi puternice și furtuni care pot apărea aproape de la o oră la alta. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a anunțat că finalul lunii mai vine cu episoade de vreme severă în mai multe regiuni.

După ploile abundente și vijeliile care au lovit deja mai multe zone în ultimele zile, meoteorologii au anunțat că atmosfera rămâne agitată și că urmează noi descărcări electrice, rafale de vânt și cantități importante de apă.

Vreme schimbătoare și ploi puternice

În weekendul trecut, România a fost traversată de un sistem atmosferic venit din zona Mediteranei, care a adus ploi consistente în Banat, Oltenia, Muntenia și sudul Dobrogei. În unele localități, cantitățile de apă au depășit rapid pragurile normale pentru această perioadă.

Meteorologii au explicat faptul că la nivel european s-a format un blocaj atmosferic care influențează direct și țara noastră. Mai exact, masele de aer cald alternează cu pătrunderi de aer rece, iar combinația produce furtuni și schimbări bruște de temperatură.

Potrivit prognozelor, începând din a doua parte a săptămânii, instabilitatea se va accentua în mai multe regiuni. Sunt așteptate averse torențiale, tunete, fulgere și chiar grindină pe arii restrânse.

Furtună

Meteorologii spun că furtunile se vor deplasa lent, ceea ce înseamnă că în unele zone poate ploua ore întregi fără pauză. Tocmai din acest motiv există riscul acumulării rapide de apă și al apariției inundațiilor locale.

Specialiștii atrag atenția că umiditatea venită dinspre Marea Neagră va alimenta și mai mult fenomenele de instabilitate, mai ales în orele după-amiezii și seara.

Zonele care pot fi cele mai afectate

Cele mai mari probleme ar putea apărea în jumătatea de est a țării și în regiunile montane, acolo unde furtunile au șanse mari să devină mai intense. Local, vântul va sufla cu putere, iar descărcările electrice vor fi frecvente. În anumite zone nu este exclus să apară și grindină.

Chiar dacă vremea va fi instabilă, temperaturile nu vor scădea dramatic. Maximele se vor încadra, în general, între 19 și 26 de grade Celsius, iar nopțile vor rămâne relativ blânde pentru această perioadă. Totuși, în timpul ploilor și al furtunilor, senzația de frig se va accentua considerabil, mai ales în zonele afectate de vânt și precipitații abundente.

