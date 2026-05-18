Reacția unui turist francez care a vizitat Bucureștiul. Tânărul spune că seamănă cu Parisul

De: Denisa Crăciun 18/05/2026 | 13:38
Autobuzele „Bucharest City Tour” au început să circule pe străzile din Capitală. Pentru turiști, este un bun prilej să exploreze orașul și să vadă principalele atracții. Un turist francez s-a bucurat de experiență, iar reacția sa a fost una inedită. Mai mult decât atât, a afirmat că numele de Micul Paris se potrivește de minune.

Sute de turiști ajung în fiecare zi în România, în special în Capitală. De la data de 1 mai, vizitatorii se pot bucura de priveliștea orașului de la înălțime, mai exact din autobuzele „Bucharest City Tour”. În această perioadă circulă două autovehicule de acest fel, iar traseul este Piața Presei-Piața Unirii, având pe o rută dus-întors 16 kilometri. În ultimele zile au ajuns în București turiști din Israel, Cuba, Italia și Franța. Tânărul francez a spus că își merită titlul de Micul Paris.

Anul 2025 a fost unul foarte bun din punct de vedere turistic și asta pentru că în București au ajuns aproape două milioane de străini. Autoritățile speră să avem cifre mai bune în 2026, iar acest lucru este posibil, având în vedere că deja sute de turiști au luat cu asalt orașul. Mulți dintre ei au folosit autobuzul „Bucharest City Tour”, pentru a vedea principalele atracții. Biletul costă 49 de lei pentru adulți și 25 de lei pentru copii. Cele două autovehicule circulă vineri, sâmbătă și duminică între orele 10 și 21.

Un turist din Franța a avut o reacție impresionantă după ce a călătorit cu autobuzul și a văzut atracțiile din Capitală. El spune că anumite bulevarde din București seamănă cu Champs-Elysees, așadar merită titlul de Micul Paris.

Am ales autobuzul pentru că în toate orașele în care mergem, asta e cea mai bună metodă de a descoperi orașul. O să vedem Arcul de Triumf și acest bulevard este ca Champs-Elysees, deci da, este Micul Paris, a transmis el.

Și alți turiști au urcat în autobuz și au fost mulțumiți de ce au văzut. O turistă din Cuba a spus că așteaptă să mănânce sarmale.

E foarte frumos. Sarmalele mă așteaptă. Am văzut multe clădiri vechi, care sunt în renovare. Asta e foarte important, să păstrăm arhitectura, a declarat ea.

