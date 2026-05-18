John Travolta, de nerecunoscut la Cannes 2026. Noul look al artistului a făcut valuri pe internet

John Travolta a atras toate privirile la Festivalul de Film de la Cannes, după ce a apărut pe covorul roșu cu un look complet neașteptat. Actorul în vârstă de 72 de ani a fost descris de presa internațională drept „de nerecunoscut”, după ce și-a făcut apariția purtând o beretă crem, ochelari rotunzi și o barbă stilizată.

Starul din Pulp Fiction și Grease a venit la Cannes pentru premiera filmului său de debut ca regizor, „Propeller One-Way Night Coach”, producție inspirată din propria sa carte pentru copii publicată în 1997. Pe covorul roșu a fost însoțit de fiica sa, Ella Bleu Travolta, care joacă și în film, potrivit Page Six.

Apariția actorului a devenit rapid virală pe rețelele sociale. Unele reacții au fost admirative, în timp ce altele au făcut glume pe seama noii imagini a lui Travolta, comparată de internauți cu „un artist francez boem” sau chiar „un bancher venețian din secolul XIX”.

John Travolta a părut cu zeci de ani mai tânăr

Actorul a pășit pe covorul roșu și a pozat pentru fotografii alături de fiica sa, Ella, în vârstă de 26 de ani, care joacă în film alături de tatăl ei și a atras atenția într-o rochie neagră elegantă, accesorizată cu diamante.

Cei doi au fost însoțiți de colegul lor de platou, Clark Shotwell, în vârstă de 11 ani, precum și de coproducătorul lui Travolta, Jason Berger.

Cu puțin timp înainte de proiecția filmului la Teatrul Debussy, Travolta a fost surprins cu un Palme d’Or onorific.

„Acest premiu este dincolo de Oscar. Nu-mi vine să cred. Este ultimul lucru la care mă așteptam”, a declarat emoționat Travolta, nominalizat de două ori la premiul Oscar pentru Cel mai bun actor, pentru filmele „Saturday Night Fever” (1977) și „Pulp Fiction” (1994), în timp ce primea distincția din partea directorului Festivalului de la Cannes, Thierry Frémaux, potrivit Variety.

„Ai spus că va fi o seară specială, dar nu credeam că te refereai la asta”, i-a spus actorul lui Frémaux.

