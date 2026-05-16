Procesul de defăimare împotriva lui Rebel Wilson merge mai departe. Judecătorul a dat undă verde

Rebel Wilson se confruntă în continuare cu un proces de defăimare, după ce un judecător a decis că acțiunea intentată împotriva ei poate merge mai departe în instanță. Cazul vizează acuzații legate de declarații făcute de actriță pe rețelele sociale în jurul filmului „The Deb”.

Decizia reprezintă un nou pas important într-un conflict juridic complex, în care Wilson este acuzată că ar fi făcut afirmații false despre producătorii filmului, inclusiv acuzații de comportament inadecvat și nereguli financiare, potrivit Page Six.

Judecătorul a considerat însă că există suficiente elemente pentru ca procesul să continue, ceea ce înseamnă că Wilson va trebui să își susțină afirmațiile în fața instanței.

Vedeta din „Pitch Perfect” a susținut pe rețelele sociale că Amanda Ghost, co-producătorul filmului, ar fi agresat-o sexual pe protagonista peliculei, Charlotte MacIness, și că ceilalți executivi, Gregor Cameron și Vince Holden, ar fi „delapidat fonduri din bugetul filmului”.

Wilson a încercat la începutul acestui an să obțină respingerea procesului intentat împotriva ei, însă o instanță a dat dreptate lui Ghost, Cameron și Holden și a permis continuarea acestuia. Wilson a făcut apel împotriva deciziei, însă curtea de apel s-a pronunțat din nou în favoarea părților adverse.

Rebel Wilson, acuzată de hărțuire și intimidare

Actrița australiană Rebel Wilson se află în mijlocul unui scandal de mare amploare, după ce a fost dată în judecată pentru defăimare în Australia, pentru fapte care s-ar fi petrecut pe platourile de filmare ale peliculei „The Deb”.

Vedeta, cunoscută pentru rolurile sale de comedie, a depus mărturie în fața instanței din Sydney, unde a respins ferm acuzațiile potrivit cărora ar fi intimidat sau hărțuit femei pe platourile de filmare. Wilson a calificat aceste afirmații drept „complet absurde”, insistând că nu a avut un comportament nepotrivit.

Procesul a fost intentat de actrița Charlotte MacInnes, protagonista filmului regizat de Wilson. Aceasta susține că a fost defăimată în urma unor postări pe rețelele sociale, în care Wilson ar fi sugerat că MacInnes a făcut și apoi a retras o plângere de hărțuire sexuală împotriva producătoarei Amanda Ghost, pentru a avansa în carieră.

Când Sue Chrysanthou, care o reprezenta pe MacInnes în instanță, a acuzat-o pe Wilson că le-ar fi tratat necorespunzător pe MacInnes, Ghost și pe o scenaristă, Wilson a răspuns: „Este un nonsens absolut.”

„Comportamentul inadecvat al unei persoane aflate într-o poziție de putere față de un angajat este o problemă serioasă”, a spus actrița.

Chrysanthou spusese anterior instanței că Wilson este o „persoană abuzivă” pentru că a atacat-o pe MacInnes în postări pe rețelele sociale. „Doamna Wilson nu a fost un avertizor de integritate care încerca să protejeze o tânără actriță”, a declarat ea.

