Rebel Wilson, în centrul unui scandal de proporții. Actrița e acuzată de hărțuire și intimidare

De: Daniel Matei 29/04/2026 | 22:10
Sursa foto: Profimedia

Actrița australiană Rebel Wilson se află în mijlocul unui scandal de mare amploare, după ce a fost dată în judecată pentru defăimare în Australia, pentru fapte care s-ar fi petrecut pe platourile de filmare ale peliculei „The Deb”.

Vedeta, cunoscută pentru rolurile sale de comedie, a depus mărturie în fața instanței din Sydney, unde a respins ferm acuzațiile potrivit cărora ar fi intimidat sau hărțuit femei pe platourile de filmare. Wilson a calificat aceste afirmații drept „complet absurde”, insistând că nu a avut un comportament nepotrivit, scrie The Independent.

Procesul a fost intentat de actrița Charlotte MacInnes, protagonista filmului regizat de Wilson. Aceasta susține că a fost defăimată în urma unor postări pe rețelele sociale, în care Wilson ar fi sugerat că MacInnes a făcut și apoi a retras o plângere de hărțuire sexuală împotriva producătoarei Amanda Ghost, pentru a avansa în carieră.

Ce a spus Rebel Wilson în instanță

În timp ce a depus mărturie marți, actrița în vârstă de 46 de ani a fost întrebată de magistrați dacă se consideră o „apărătoare a femeilor”, întrebare la care a răspuns „da”.

„Dacă vă uitați la cariera mea de 24 de ani, puteți vedea multe dovezi ale faptului că am susținut femeile”, a spus ea.

Când Sue Chrysanthou, care o reprezenta pe MacInnes în instanță, a acuzat-o pe Wilson că le-ar fi tratat necorespunzător pe MacInnes, Ghost și pe o scenaristă, Wilson a răspuns: „Este un nonsens absolut.”

„Comportamentul inadecvat al unei persoane aflate într-o poziție de putere față de un angajat este o problemă serioasă”, a spus actrița.

Chrysanthou spusese anterior instanței că Wilson este o „persoană abuzivă” pentru că a atacat-o pe MacInnes în postări pe rețelele sociale. „Doamna Wilson nu a fost un avertizor de integritate care încerca să protejeze o tânără actriță”, a declarat ea săptămâna trecută.

MacInnes neagă categoric aceste afirmații și susține că nu a existat niciodată o astfel de plângere. În centrul disputei se află un incident din 2023, petrecut în locuința producătoarei din Sydney, care a fost interpretat diferit de cele două părți.

În fața judecătorilor, Wilson a declarat că a perceput discuțiile cu colega sa ca pe o plângere reală și că afirmațiile sale publice au fost adevărate. Ea a respins, de asemenea, acuzațiile că ar fi construit o campanie de denigrare sau că ar fi încercat să afecteze reputația altor persoane implicate în producție.

