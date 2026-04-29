Prințul William și Kate Middleton împlinesc 15 ani de căsnicie. Cum au marcat momentul pe rețelele sociale

De: Daniel Matei 29/04/2026 | 15:31
Prințul William și Kate Middleton au împlinit 15 ani de căsnicie. În acest context, miercuri, cei doi au publicat o fotografie nouă în care apar relaxându-se pe iarbă alături de copiii lor, prințul George, prințesa Charlotte și prințul Louis.

Imaginea a fost însoțită de mesajul „Celebrăm 15 ani de căsnicie” și îi surprinde pe toți într-o ipostază fericită, apropiați unii de alții, îmbrăcați în ținute de vară, scrie People.

La începutul săptămânii, Prințul William a vizitat Țara Galilor, un loc cu o semnificație specială pentru cuplul regal. William, în vârstă de 43 de ani, și Kate, 44 de ani, au locuit timp de trei ani într-o casă închiriată în Anglesey, Țara Galilor, atât înainte, cât și după nunta lor din 2011.

Anul trecut, cei doi și-au petrecut aniversarea într-un alt loc cu valoare simbolică: în Scoția, regiunea în care s-au cunoscut. Ducele și Ducesa de Rothesay, așa cum sunt numiți în Scoția, au avut o apariție oficială în orașul Tobermory, pe Insula Mull, pe 29 aprilie 2025, unde au fost surprinși schimbând gesturi de afecțiune și râzând în timpul vizitei, mai notează sursa citată.

Prințul William și Kate Middleton s-au cunoscut în studenție

Prințul William și Prințesa Kate s-au cunoscut pentru prima dată în timpul studiilor la Universitatea St Andrews din Scoția. Au avut o relație cu suișuri și coborâșuri înainte de a se logodi în 2010. Ulterior, s-au căsătorit la Westminster Abbey, pe 29 aprilie 2011, într-o nuntă care a atras atenția întregii lumi.

„Când am cunoscut-o prima dată pe Kate, am știut că este ceva cu totul special la ea. Am ajuns să fim prieteni o perioadă, iar asta a fost o bază foarte bună”, a declarat Prințul William în interviul acordat cu ocazia logodnei din 2010.

Familia a avut un alt motiv de sărbătoare săptămâna trecută: joi, 23 aprilie, a fost cea de-a 8-a aniversare a celui mai mic dintre copii, Louis.

Așa cum este tradiția în familia regală, Prințul William și Prințesa Kate au marcat momentul publicând un nou portret al sărbătoritului, dar și un videoclip special.

