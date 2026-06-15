Prințul Louis a cucerit din nou publicul. Gestul făcut de nepotul Regelui Charles la parada militară dedicată monarhului

Prințul Louis a fost, încă o dată, vedeta neoficială a ceremoniei Trooping the Colour, evenimentul organizat anual pentru a marca ziua oficială de naștere a regelui Charles al III-lea. Cel mai mic fiu al prințului William și al prințesei Kate a atras atenția atât prin energia sa debordantă, cât și prin zâmbetul său, care a stârnit numeroase reacții în mediul online.

Publicul a fost din nou cucerit de felul în care s-a comportat fiul Prințului William, iar oamenii au observat imediat și cât de repede a crescut acesta, scrie Daily Mail. În vârstă de opt ani, Louis a participat la ceremonia desfășurată la Londra alături de părinții săi și de frații săi mai mari, prințul George și prințesa Charlotte. Familia de Wales a fost prezentă atât la tradiționala procesiune cu trăsuri, cât și pe balconul Palatului Buckingham, de unde a urmărit demonstrația aeriană a Forțelor Aeriene Regale.

Așa cum s-a întâmplat și în anii precedenți, Louis nu a putut sta prea mult timp serios. Fotografii l-au surprins făcând grimase amuzante, salutând entuziasmat mulțimea și reacționând cu uimire la avioanele care au survolat Palatul Buckingham. La un moment dat, micul prinț s-a aplecat vizibil pentru a urmări mai bine aeronavele, spre amuzamentul celor prezenți.

Însă unul dintre cele mai comentate detalii a fost zâmbetul său. Fotografii realizate în timpul evenimentului au surprins lipsa mai multor dinți de lapte, iar imaginile au devenit rapid virale pe rețelele sociale. Mulți admiratori ai familiei regale au remarcat cât de mult a crescut Louis și cât de diferit arată față de aparițiile sale de acum doar câțiva ani.

Apariție rară pentru copiii prințului William și ai prințesei Kate

Trooping the Colour reprezintă una dintre puținele ocazii din an în care cei trei copii ai prințului William și ai prințesei Kate apar împreună în public. George, Charlotte și Louis au participat pentru al cincilea an consecutiv la acest eveniment, care rămâne unul dintre cele mai importante din programul familiei regale britanice.

În timp ce prințul George, care va împlini în curând 13 ani, a atras atenția prin statura sa tot mai impunătoare, Louis a demonstrat că își păstrează reputația de cel mai spontan membru al noii generații regale.

Ceremonia Trooping the Colour din acest an a reunit principalele figuri ale familiei regale și a inclus tradiționala paradă militară, procesiunea regală și survolul aeronavelor RAF deasupra Londrei. Însă, pentru mulți dintre cei care au urmărit evenimentul, adevărata vedetă a zilei a fost, fără îndoială, prințul Louis.

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