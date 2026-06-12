Doliu în Familia Regală! Regele Charles a pierdut o persoană apropiată: „Ultima reprezentantă a unei generații aparte”

Este doliu în Familia Regală! Una dintre ultimele persoane care au făcut parte din cercul apropiat al Reginei Elisabeta a II-a s-a stins din viață. Este vorba despre Lady Pamela Hicks, care s-a stins din viață la vârsta de 97 de ani. Regele Charles al III-lea și-a exprimat regretul pentru moartea acesteia.

Lady Pamela Hicks s-a stins din viață la vârsta de 97 de ani. Aceasta a făcut parte din celebra familie Mountbatten, tatăl său, Lord Louis Mountbatten, fiind ultimul vicerege al Indiei și unul dintre cei mai influenți membri ai aristocrației britanice. Lady Pamela Hicks a fost una dintre domnișoarele de onoare la nunta dintre Prințesa Elisabeta și Prințul Philip. De asemenea, ulterior aceasta a devenit domnișoară de onoare a regine și a însoțit-o în numeroase călătorii oficiale.

Lady Pamela Hicks s-a stins din viață

Lady Pamela Hicks, una dintre ultimele persoane care au făcut parte din cercul apropiat al Reginei Elisabeta a II-a, a murit la vârsta de 97 de ani. Anunțul trist al decesului a fost făcut public chiar de către fiica acesteia, prin intermediul unui mesaj emoționant publicat în mediul online.

„Mama mea a fost o persoană iubită și respectată, dar și ultima reprezentantă a unei generații aparte. Deși nu există o tragedie în moartea unei femei de 97 de ani care a avut o viață lungă și împlinită, știu că durerea va fi inevitabilă”, a transmis India Hicks.

Lady Pamela Hicks a fost cunoscută pentru legătura strânsă pe care a avut-o cu monarhia britanică. Vreme de mai bine de un secol a stat lângă reprezentanții Casei Regale și a participat la unele dintre cele mai importante momente din viața Familiei Regale.

Regele Charles al III-lea și-a exprimat regretul în urma trecerii în neființă a Pamelei Hicks. Palatul Buckingham a transmis un mesaj de condoleanțe.

„Majestatea Sa a fost profund întristată să afle despre moartea lui Lady Pamela Hicks, tristețe însoțită însă de cele mai frumoase amintiri și de recunoștința pentru viața sa îndelungată și pentru loialitatea cu care a servit-o pe Regina Elisabeta a II-a”, a fost mesajul transmis în numele Regelui Charles.

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