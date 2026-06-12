Regele Charles și-a luat rămas-bun de la misteriosul său bodyguard după ani de serviciu. Cine este „Jag”, omul care l-a protejat la cele mai importante evenimente regale

Regele Charles al III-lea s-a despărțit discret de unul dintre cei mai apropiați și loiali membri ai echipei sale de securitate. La o lună după ce și-a încheiat ultima misiune oficială, șeful securității monarhului, cunoscut până acum publicului doar sub porecla „Jag”, și-a sărbătorit retragerea în cadrul unui eveniment special organizat miercuri seara în centrul Londrei.

Identitatea sa a fost dezvăluită după ani în care a rămas o prezență discretă, dar constantă în apropierea Regelui Charles și a Reginei Camilla.

O petrecere specială pentru finalul unei cariere remarcabile

Printre invitații la eveniment s-a numărat și James Eden, fondatorul companiei britanice Private White V.C., care i-a adus un omagiu emoționant fostului șef al securității regale.

„Aseară am avut onoarea să fiu invitat la Chelsea Barracks pentru o recepție care a marcat retragerea bunului meu prieten Jag, șeful securității personale a Regelui Charles timp de mulți ani și, pentru cei care îl cunosc, unul dintre cei mai extraordinari oameni pe care îi poți întâlni”, a scris acesta.

Eden a povestit că Jag și soția sa, Nikki, au devenit apropiați ai familiei sale încă de acum câțiva ani.

„Ne-am înțeles imediat și am rămas prieteni de atunci. Fără îndoială, este unul dintre cei mai eleganți și fotogenici bărbați pe care i-am întâlnit vreodată. Mi-a făcut întotdeauna plăcere să-l văd fotografiat purtând creațiile Private White V.C. în toate colțurile lumii”, a adăugat omul de afaceri.

Acesta l-a descris pe fostul bodyguard drept „un adevărat erou” pentru copiii săi și i-a transmis un mesaj emoționant:

„Jag, felicitări pentru o carieră extraordinară. Ce este mai bun abia urmează.”

Omul care l-a protejat pe Regele Charles la cele mai importante evenimente

De-a lungul anilor, Jag a fost responsabil de securitatea Regelui Charles la unele dintre cele mai importante momente din istoria recentă a monarhiei britanice.

El a fost prezent la ceremonia de încoronare a regelui, la Royal Ascot și la numeroase alte apariții oficiale ale cuplului regal.

Deși Palatul Buckingham nu i-a dezvăluit niciodată oficial identitatea, bodyguardul a devenit cunoscut în mediul online datorită aspectului său distinctiv. Costumele impecabile, barba atent îngrijită și umbrela pe care o purta frecvent i-au adus comparații cu un personaj din filmele „Kingsman”.

Ultima misiune alături de Regele Charles

Potrivit publicației The Times, Jag și-a încheiat activitatea în cadrul serviciului regal după vizita de stat efectuată de Regele Charles și Regina Camilla în Statele Unite, între 27 și 30 aprilie.

Aceasta a fost ultima sa misiune oficială înainte de retragere.

Surse apropiate Casei Regale susțin însă că monarhul și soția sa i-au cerut să continue să colaboreze cu familia regală și în viitor, într-o formă care urmează să fie stabilită.

Vizita în SUA, desfășurată sub măsuri de securitate sporite

Ultima apariție oficială a lui Jag a avut loc într-un context delicat. Vizita de stat în Statele Unite a fost marcată de măsuri excepționale de securitate după un incident armat produs în timpul dineului White House Correspondents’ Dinner, pe 25 aprilie.

În urma incidentului, au existat îndoieli privind desfășurarea vizitei, însă Palatul Buckingham a confirmat că aceasta va avea loc conform planului.

„În urma discuțiilor purtate de ambele părți ale Atlanticului și ținând cont de recomandările guvernamentale, putem confirma că vizita de stat a Majestăților Lor va continua conform programului”, a transmis atunci Palatul Buckingham.

Comunicatul mai preciza că Regele și Regina sunt recunoscători tuturor celor implicați în organizarea deplasării și că așteaptă cu interes începerea vizitei.

Pe parcursul celor patru zile petrecute în Statele Unite, Jag a fost fotografiat constant în apropierea cuplului regal, inclusiv la evenimente publice importante, precum vizita la Harlem Grown din New York.

Sfârșitul unei ere

Pentru public, Jag a rămas mult timp o figură misterioasă, însă în interiorul Casei Regale era considerat unul dintre cei mai respectați profesioniști din domeniul securității.

Retragerea sa marchează sfârșitul unei cariere impresionante petrecute în slujba monarhiei britanice, după ani în care a fost omul de încredere responsabil cu protecția Regelui Charles în cele mai importante momente ale vieții sale publice.

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