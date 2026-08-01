Mesajul transmis de Gabriela Cristea după ce Ana Pîrvulescu a criticat femeile care apelează la injecțiile pentru slăbit: ”Te rog, cu același respect, să nu mai vorbești”

O declarație făcută în mediul online despre utilizarea injecțiilor Mounjaro pentru pierderea în greutate a generat un val de reacții și a deschis o discuție amplă. Controversa a apărut după ce sora Elenei Gheorghe a criticat astfel de tratamente, considerându-le o metodă facilă de a slăbi, afirmație care a determinat-o pe Gabriela Cristea să răspundă public.

Prezentatoarea TV a intervenit în discuția apărută în mediul online. Ea a subliniat că problemele legate de greutate nu pot fi reduse doar la ambiție sau autocontrol. Vedeta a explicat că excesul ponderal poate avea cauze medicale complexe. Mai mult, astfel de situații ar trebui abordate cu înțelegere. Gabriela Cristea a povestit că a reușit să scape de 34 de kilograme după ce a urmat un tratament administrat prin injecții.

Cum a reacționat Gabriela Cristea în mediul online

În mesajul transmis public, vedeta a atras atenția că procesul de slăbire diferă de la o persoană la alta. Asta pentru că metabolismul și echilibrul hormonal influențează în mod decisiv rezultatele.

Ea a explicat că, odată cu înaintarea în vârstă și schimbările prin care trece organismul, metodele care funcționau în trecut nu mai oferă aceleași efecte, indiferent de cât de mult efort depune cineva.

„Draga mea, vreau să încep prin a spune că o respect pe Elena și o consider un artist complet. Tocmai de aceea cred că este important să facem diferența între experiența ei și experiența altor oameni. Te rog, cu același respect, să nu mai vorbești despre tratamentele pentru obezitate ca despre o «scurtătură», pentru că este o afirmație care rănește mulți oameni ce se confruntă cu o boală reală. Elena nu a trecut prin obezitate și nici prin toate implicațiile fizice și psihice pe care aceasta le aduce. Nu știe cum este să faci tot ce ține de tine și, în ciuda disciplinei, să nu mai găsești ieșirea”, a scris Gabriela Cristea.

În continuarea mesajului său, Gabriela Cristea a respins percepția potrivit căreia tratamentele medicale pentru slăbit ar reprezenta o soluție facilă.

Prezentatoarea a susținut că astfel de terapii nu înlocuiesc responsabilitatea personală. Ele completează eforturile depuse prin alimentație echilibrată și un stil de viață sănătos. Acesta este și motivul pentru care nu ar trebui privite ca o „scurtătură”, ci ca un sprijin oferit de medicină.

„De ce ar fi mai puțin demn sau mai puțin cinstit să apelezi la medicină atunci când nu mai ai altă soluție? Nimeni nu spune că un tratament înlocuiește disciplina. Din contră, tratamentul funcționează împreună cu schimbarea stilului de viață, alimentația și mișcarea. Medicina nu este o scurtătură, ci un ajutor pentru cei care au nevoie de el”, a adăugat vedeta.

Provocările pe care le-a întâmpinat odată cu apariția schimbărilor hormonale

Gabriela Cristea a povestit fără rețineri despre dificultățile cu care s-a confruntat pe măsură ce organismul său a trecut prin transformările hormonale asociate înaintării în vârstă, explicând că acestea au avut un impact important asupra controlului greutății.

„O admir pe Elena pentru disciplina ei și mă bucur sincer că a reușit prin propriile resurse. Dar nu suntem toți construiți la fel și nu avem același metabolism, același fond hormonal sau aceleași probleme de sănătate. Până am intrat la premenopauză și eu reușeam să slăbesc doar prin disciplină. După aceea, lupta a devenit cu totul alta. De aceea, te rog să te gândești de două ori înainte să etichetezi un tratament prescris de medic drept «varianta pe scurtătură». Pentru mulți oameni, el nu este o cale ușoară, ci șansa de a-și recăpăta sănătatea și calitatea vieții”, a încheiat Gabriela Cristea.

Ce mesaj a publicat Ana Pîrvulescu după reacția Gabrielei Cristea

În urma reacțiilor stârnite, Ana Pîrvulescu a revenit cu explicații. Ea a precizat că mesajul său a fost interpretat diferit față de intenția pe care a avut-o.

„Îmi pare rău că te-ai simțit cumva «vizată»… dar nu era despre tine…”, i-a răspuns scurt Ana Pîrvulescu.

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