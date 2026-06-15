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Moment istoric pe balconul Palatului Buckingham, la „Trooping the Colour”. Ce a făcut în public un membru al Familiei Regale Britanice

De: Irina Maria Daniela 15/06/2026 | 07:20
Moment istoric pe balconul Palatului Buckingham, la „Trooping the Colour”. Ce a făcut în public un membru al Familiei Regale Britanice
Un nou eveniment major în Familia Regală Britanică la care Prințul Harry și Meghan Markle nu au fost invitați. Foto: Profimedia
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Prințul Edward, Duce de Kent, nu a rezistat tentației de a surprinde câteva imagini la ceremonia Trooping the Colour, organizată în weekendul 13-14 iunie. Parada este o tradiție veche, de peste 260 de ani, și celebrează ziua de naștere a regelui. Dar până la ediția din 2026, niciun alt membru al Familiei Regale Britanice nu și-a scos telefonul pe celebrul balcon al Palatului Buckingham.

Prințul Edward, prezent la Trooping the Colour

Vărul regretatei Regine Elisabeta, în vârstă de 90 de ani, și-a scos telefonul mobil pe balconul Buckingham Palace. Momentul neașteptat, petrecut în timpul paradei organizate cu ocazia aniversării oficiale a regelui, este și unul istoric.

La câteva clipe după ce Regele Charles, Regina Camilla, Prințul William, Kate Middleton și copiii lor au ieșit pe celebrul balcon pentru a admira momentul final al paradei, a apărut pe balcon Prințul Edward. Acesta a ieșit pe o altă ușă și a oferit imagini inedite.

Prințul Edward și-a scos telefonul pe balcon


Și-a scos telefonul din buzunarul interior al costumului, a verificat pentru câteva momente ecranul, apoi a ridicat dispozitivul pentru a filma survolul aeronavelor Royal Air Force și mulțimea adunată pe străzile Londrei. În tot acest timp, Familia Regală care se afla în dreapta lui privea spectacolul aerian și schimbau impresii despre show.

După ce și-a îndreptat telefonul spre cer și a imortalizat imaginile pe care și le dorea, Prințul Edward și-a verificat „opera”, apoi a pus telefonul la loc în buzunar. Dar Ducele de Kent a fost surprins folosindu-și telefonul și mai devreme în aceeași zi.

O fotografie publicată pe platforma X îl arată cu telefonul ridicat, în timp ce privea pe fereastră către Horse Guards Parade. Lângă el putea fi văzut micul Prinț Louis, care privea și el afară.

Momentul este unul istoric pentru monarhie

În timp ce Regele Charles a participat la Trooping the Colour pe teren, Ducele de Kent s-a aflat printre membrii familiei care au urmărit ceremonia din biroul generalului-maior, cu vedere asupra zonei paradei.

Momentul în care și-a folosit telefonul pe balconul Palatului Buckingham este considerat o premieră, potrivit PEOPLE. Până acum, niciun membru al Familiei Regale Britanice nu a fost văzut utilizând un dispozitiv personal în timpul unei apariții publice pe celebrul balcon.

Din păcate, fanii nu au apreciat deloc distanța pe care Familia Regală Britanică a plasat-o pe balcon între ea și Ducele de Kent. Un moment care i-a înfuriat pe fani a fost acela în care Louis dorea să se apropie mai mult de Prințul Edward, dar mama sa, Kate Middleton, l-a chemat înapoi, potrivit unor comentarii postate de britanici pe X.

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