Doliu în lumea filmului! Celebra actriță a fost găsită moartă în casă. Avea doar 35 de ani

Actrița Ece Irtem, cunoscută pentru interpretarea personajului Isil Turkan din serialul „Șerbet de afine” (Kizilcik Serbeti), a fost găsită fără viață în locuința sa la doar 35 de ani.

Tragedia a avut loc în dimineața zilei de după aniversarea ei, vestea răspândindu-se rapid în presa din Turcia și provocând un val de reacții. Primele informații apărute în mediul media indică faptul că actrița ar fi suferit un infarct.

Doliu în lumea telenovelelor

Ece Irtem, născută pe 14 iunie 1991 în Sivas, și-a descoperit înclinația artistică încă din copilărie. A absolvit în 2014 Facultatea de Operă și Canto a Universității Yașar, unde s-a clasat a treia în promoția sa și a colaborat cu artiști importanți din domeniul muzicii clasice.

Pe lângă pasiunea pentru muzică, Irtem a fost atrasă de actorie încă din anii de școală, când participa la spectacole și își crea propriile scenete. După ce s-a mutat la Istanbul, și-a continuat pregătirea la Centrul Cultural Sadri Alisik, în perioada 2014–2015, studiind cu profesori cunoscuți precum Kayhan Yildizoglu, Okday Korunan, Kadim Yasar și Tolga Ciftci.

Popularitatea ei a crescut odată cu rolul Isil Turkan din serialul Kizilcik Serbeti, producție care a înregistrat audiențe mari atât în Turcia, cât și în afara țării. Cu doar câteva zile înainte de tragedie, actrița împărtășise imagini dintr-o vacanță petrecută în Asia, părând într-o formă excelentă.

Actriţa Ece Irtem s-a stins din viaţă la doar 35 de ani

Potrivit presei turce, în momentul în care i s-a făcut rău, Ece Irtem se afla acasă împreună cu mama sa. Intervenția rapidă nu a fost însă suficientă pentru a o salva. Avocatul ei, Uğur Gökkoyun, a confirmat că decesul s-a produs în locuință și că, potrivit concluziilor preliminare, infarctul ar fi cauza probabilă, urmând ca autopsia să stabilească detaliile finale.

Un aspect care a impresionat profund publicul este faptul că actrița își sărbătorise ziua de naștere cu doar o zi înainte. Moartea ei neașteptată a provocat un șoc puternic în rândul familiei, prietenilor și fanilor, care cu puțin timp înainte îi trimiseseră mesaje de felicitare.

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