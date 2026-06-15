George Gulie, antrenorul de campioni, a murit. A fost găsit fără viață într-o încăpere a clubului

Antrenorul de campioni George Gulie a fost găsit mort chiar în sediul Clubului Sportiv Școlar din Botoșani. Medicii au încercat să-l salveze, dar fără rezultat. Tragica veste a fost anunțată de Federația Română de Canotaj.

Antrenorul de canotaj George Gulie, de la Clubul Sportiv Școlar Botoșani, a fost luat de ambulanță de la Clubul Sportiv în urma unui stop cardio respirator.Din păcate, medicii nu l-au mai putut salva pe omul care a antrenat-o și care a făcut-o celebră pe Simona Radiș.

Antrenorul de campioni George Gulie a murit

George Gulie este cel care a descoperit-o pe marea campioană olimpică Simona Radiș la vârsta de 14 ani, în timpul unei ore de matematică la o școală din județul Botoșani. El a avut mare încredere în Simona Radiș încă din prima clipă și a antrenat-o până a făcut istorie în canotaj. Acesta a ajutat și alți sportivi valoroși să ajungă la CSA Steaua București sau baza de la Snagov.

Mesajul emoționant al Federației Române de Canotaj

Federația Română de Canotaj a transmis un mesaj emoționant după moartea celebrului antrenor. Colegii de breaslă au anunțat că sunt alături de soția și fiul lui și că speră să treacă cât mai ușor peste aceste momente dificile. Aceștia au mai spus că George Gulie n-a fost doar un antrenor valoros, ci și un om excepțional.

„Federația Română de Canotaj anunță, cu profundă durere, trecerea în neființă a antrenorului George Bulie, unul dintre oamenii care și-au dedicat viața descoperirii și formării generațiilor de campioni ai canotajului românesc. La doar 55 de ani, George Bulie lasă în urmă o moștenire impresionantă, construită prin muncă, pasiune și devotament față de sport și față de tinerii pe care i-a îndrumat de-a lungul anilor. Prin activitatea desfășurată la Clubul Sportiv Școlar Botoșani, George Bulie a deschis drumul spre marea performanță pentru nenumărați sportivi. Printre cei pe care i-a descoperit și îndrumat se numără și campioana olimpică Simona Radiș.

Familia canotajului a pierdut un antrenor valoros și un om care a crezut necondiționat în potențialul copiilor pe care i-a pregătit. În aceste momente de profundă tristețe, suntem alături de familia îndoliată, de soția Iulia Bulie, antrenoare a lotului olimpic de canotaj, și de fiul Bogdan Bulie, antrenor la CNOPJ Iași. Transmitem sincere condoleanțe colegilor, prietenilor și tuturor celor care l-au cunoscut și prețuit. Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, a scris Federația într-un mesaj pe Facebook.

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