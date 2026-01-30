Doliu în lumea sportului! A murit canotoarea Florentina Filipovici, la doar 32 de ani

Este doliu în sportul românesc! Florentina Filipovici a murit la vârsta de 32 de ani după ce ani la rând a dus pe picioare o boală terminală. Canotoarea suceveană lasă în urmă trei copii minori și o întreagă comunitate îndurerată.

În urmă cu doi ani, Florentina Filipovici a fost diagnosticată cu o formă de cancer mamar. În ciuda problemelor grave de sănătate, canotoarea nu a încetat să spere că va vindeca și că va putea să își crească cei trei copii. Din păcate, la doar 32 de ani, sportiva a pierdut lupta cu boala.

Canotoarea Florentina Filipovici a murit la doar 32 de ani

Originară din Suceava, Florentina Filipovici a și-a început cariera sportivă la vârsta de 15 ani. A fost vicecampionă mondială la canotaj și o canotoare extrem de apreciată de către colegii de breaslă. După ce a renunțat la sport s-a căsătorit, a devenit mamă, apoi a divorțat. În urmă cu doi ani, Florentina a fost diagnosticată cu cancer mamar cu metastaze.

În lupta pentru supraviețuire, Florentina fusese strijinită și susținută de mai multe persoane publice și sportivi de performanță, printre care și David Popovici, care și-a donat echipamentul într-o campanie de strângere de fonduri.

Din păcate, Florentina Filipovici a pierdut lupta cu boala. Moartea sa prematură a îndurerat întreaga comunitate de sportivi și oamenii dragi care i-au fost alături până în ultima clipă. La aflarea veștii, una dintre prietenele sportivei a transmis un mesaj emoționant și plin de durere.

„Ai făcut să plângă o comunitate, Florii…Visul tău era să fii campioană la canotaj. Apa te chema, medaliile te așteptau, iar școala era mândră de premiile tale. Aveai putere, ambiție și un drum frumos înainte… dar ai ales iubirea. Te-ai măritat, ai lăsat sportul și ți-ai pus toată inima în cea mai grea și mai frumoasă meserie: să fii mamă. Ai adus pe lume trei copii minunați și ți-ai pus viața în palmele lor mici. Boala asta nemiloasă, cancerul, s-a luptat cu tine ani la rând… dar tu nu te-ai plâns. Ai luptat în tăcere, de tânără, până la doar 32 de ani. Draga mea, ai lăsat în urmă o comunitate care plânge pentru tine. Dar ai lăsat și ceva mai puternic decât durerea: trei copii crescuți frumos, care sunt bucăți din inima ta și care vor duce mai departe lumina ta. Iar noi, toți cei care te-am cunoscut, promitem aici, cu lacrimi în ochi: copiii tăi nu vor fi singuri”, a scris una dintre prietenele Florentinei.

