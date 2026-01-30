Bancul de weekend | Când iubita e supărată pe tine, dar tot îți gătește

CANCAN.RO ți-a pregătit bancul de weekend. Încheie ziua de vineri cu zâmbetul pe buze! Un bărbat a aflat ce se întâmplă când iubita lui e supărată pe el, dar tot are grijă de el și îi gătește.

Când iubita ta e supărată pe tine, dar tot îți gătește.

Alte bancuri amuzante

Un tip și o tipă, proaspăt certați

Un tip și o tipă, proaspă certați, discutau:

– Să știi că atunci când mă voi mărita eu, mulți bărbați vor suferi.

– De ce? Cu câți ai de gând să te măriți?

Cum se numește un bărbat arătos, inteligent, atent și sensibil?

– Cum se numește un bărbat arătos, inteligent, atent și sensibil?

– Basm.

Asemănarea dintre un bărbat și o telecomandă

– Care este asemănarea dintre un bărbat și o telecomandă?

– Ambii sunt simpli, ușor de folosit și îi găsești pe lângă televizor.

Cum se pregătesc femeile pentru ziua de Sfântul Valentin?

Cum se pregătesc femeile pentru ziua de Sfântul Valentin? Cumpără felicitări parfumate, caută trei zile cadoul potrivit, merg la coafor, merg la cosmetică, îşi cumpără haine şi pantofi noi, se dau cu creme şi se machiază o jumătate de zi, îşi fac planuri şi speranţe. Dar bărbaţii? Cumpără o floare de la florăria din drum, o cutie de prezervative şi eventual fac un duş de cinci minute.