Temperaturi de până la -20 de grade. România o să fie lovită de un val de aer polar

După o perioadă în care vremea a lăsat impresia unei apropieri timpurii a primăverii, finalul lunii ianuarie aduce o schimbare radicală a condițiilor meteorologice în România. Începând de joi seara, 29 ianuarie, țara noastră intră sub influența unui val de aer polar, care va determina o răcire accentuată a vremii, intensificări ale vântului și apariția precipitațiilor în majoritatea regiunilor.

Autoritățile meteorologice au emis o informare de ger, valabilă de joi, 29 ianuarie, care anunță o scădere semnificativă a temperaturilor atât pe parcursul zilei, cât și pe timpul nopții. Pe măsură ce aerul rece va avansa dinspre nord, valorile termice vor coborî treptat sub mediile obișnuite ale perioadei, iar senzația de frig va fi accentuată de vânt, în special în regiunile estice și sud-estice.

România o să fie lovită de un val de aer polar

Cele mai scăzute temperaturi sunt așteptate în intervalul de la sfârșitul săptămânii până la începutul celei viitoare. Noaptea de duminică spre luni se anunță a fi cea mai rece, cu minime care vor atinge valori extreme în mai multe zone ale țării. În nordul Moldovei, mercurul din termometre ar putea coborî până la -20 de grade Celsius, în timp ce estul Transilvaniei va înregistra temperaturi de până la -17 grade. Nici Capitala nu va fi ocolită de ger, minimele nocturne urmând să ajungă în jurul valorii de -10 grade.

Răcirea accentuată a vremii va fi însoțită și de precipitații pe arii extinse. La munte și în Moldova, condițiile vor favoriza apariția ninsorilor, care local pot deveni persistente și pot duce la depunerea unui strat de zăpadă. În restul țării, precipitațiile vor fi mixte, sub formă de ploaie, lapoviță și ninsoare, în funcție de evoluția temperaturilor și de particularitățile locale ale vremii. În zonele joase, episoadele de lapoviță și ninsoare pot crea condiții dificile de trafic, mai ales în timpul nopților și dimineților reci.

În București, vremea se va răci treptat, iar precipitațiile sunt așteptate în special sub formă de ninsoare și lapoviță. Cele mai mari șanse pentru astfel de fenomene sunt prognozate în noaptea de vineri spre sâmbătă, precum și în intervalul duminică spre luni. Temperaturile scăzute din aceste zile vor favoriza formarea poleiului, ceea ce poate îngreuna circulația rutieră și pietonală.

Pe lângă ger, sud-estul țării va fi afectat și de intensificări ale vântului. Începând de joi seara, intră în vigoare un cod galben de vânt, valabil până sâmbătă seara. Rafalele vor fi mai puternice în Dobrogea și în zonele de câmpie din sud-est, amplificând disconfortul termic și accentuând senzația de frig.

