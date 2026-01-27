Acasă » Știri » -50 de grade Celsius în SUA. Furtuna de iarnă are urmări tragice: 22 de persoane au murit

-50 de grade Celsius în SUA. Furtuna de iarnă are urmări tragice: 22 de persoane au murit

De: David Ioan 27/01/2026 | 14:45
-50 de grade Celsius în SUA. Furtuna de iarnă are urmări tragice: 22 de persoane au murit. Foto: Mediafax Foto

Bilanțul fenomenelor meteo severe din Statele Unite a ajuns la 22 de victime, în timp ce milioane de locuitori au fost afectați de un val intens de aer polar care a lăsat fără electricitate aproape 600.000 de gospodării.

Prognozele indică o răcire suplimentară în zilele următoare, determinată de pătrunderea unei mase de aer arctic, cu temperaturi resimțite ce pot coborî până la minus 45 de grade Celsius în zonele nordice ale țării.

-50 de grade Celsius în SUA

Cantitățile mari de zăpadă, care au depășit 30 de centimetri în aproximativ 20 de state, au generat întreruperi masive de curent și au îngreunat intervențiile echipelor de urgență. Stratul consistent de omăt a afectat infrastructura electrică și a blocat numeroase drumuri, complicând deplasarea utilajelor de deszăpezire.

Conform platformei specializate poweroutage.us, aproape 600.000 de consumatori rămâneau fără energie electrică luni seara, cele mai afectate fiind statele sudice, unde depunerile de gheață au rupt cabluri și stâlpi de înaltă tensiune. Tennessee înregistra aproximativ 200.000 de abonați fără curent, iar Mississippi peste 147.000.

„Penele de curent ar putea dura câteva zile, deoarece autorităţile au dificultăţi în a-şi reveni după furtună. Majoritatea acestor zone nu dispun de mijloacele şi resursele necesare pentru a curăţa resturile după astfel de evenimente, deoarece nu sunt obişnuite cu ele”, declară, pentru AFP, meteorologul Allison Santorelli.

În zona Marilor Lacuri, locuitorii s-au confruntat cu temperaturi extrem de scăzute, sub minus 20 de grade Celsius, iar în unele părți din Minnesota și Wisconsin valorile au coborât până la minus 30 de grade Celsius, potrivit Serviciului Național de Meteorologie. Condițiile severe au afectat mobilitatea și au crescut riscurile pentru populație.

Meteorologul Dave Radell din New York a precizat pentru AFP că zăpada depusă a fost „foarte uscată”, cu aspect de „pudră”, fiind ușor purtată de vânt, ceea ce a redus vizibilitatea și a îngreunat curățarea drumurilor. Acest tip de ninsoare a amplificat dificultățile autorităților în menținerea circulației.

22 de persoane au murit în urma furtunii

Specialiștii descriu furtuna drept unul dintre cele mai puternice episoade de iarnă din ultimele decenii, cu acumulări de gheață care pot avea efecte considerate „catastrofale”. Impactul sever al vremii a dus la moartea a cel puțin 22 de persoane, conform informațiilor furnizate de presa locală americană.

În Texas, autoritățile au raportat decesul unei adolescente de 16 ani într-un accident de sanie. Două persoane au murit din cauza hipotermiei în Louisiana, iar în Iowa o persoană a decedat într-un accident rutier. În New York au fost descoperite opt persoane fără viață, iar autoritățile au deschis o anchetă pentru stabilirea circumstanțelor.

Furtuna din SUA aduce urmări grave. Foto: Mediafax Foto

Starea de urgență a fost instituită în aproximativ 20 de state, inclusiv în capitala Washington, unde transportul public a fost grav afectat. Blocaje majore s-au înregistrat și pe aeroporturile din Washington, Philadelphia și New York, unde peste 21.000 de zboruri au fost anulate de sâmbătă, iar alte mii au suferit întârzieri, potrivit datelor FlightAware.

Furtuna este asociată cu o deformare a vortexului polar, o structură de aer rece care circulă în mod normal deasupra emisferei nordice, dar care s-a extins neobișnuit de mult spre sud.

Cercetătorii analizează posibilitatea ca frecvența tot mai mare a acestor perturbări să fie influențată de schimbările climatice, însă dezbaterea rămâne deschisă, variabilitatea naturală fiind de asemenea un factor important.

CITEŞTE ŞI: ANM anunță cod portocaliu de ninsori și viscol. Ninsorile revin în România

Vine gerul arctic în februarie. Fenomenul meteorologic care schimbă prognoza

