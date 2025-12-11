Acasă » Știri » Vine o iarnă cum n-am mai avut. Anunț crunt al meteorologilor ANM: Ce se întâmplă cu vortexul polar din 22 decembrie 2025 până pe 22 ianuarie 2026, în toată România

De: Denisa Iordache 11/12/2025 | 09:20
ANM a transmis un anunț extrem de important pentru români! Meteorologii au publicat o analiză detaliată legată de evoluția vortexului polar și despre cum ne va afecta acesta în perioada iernii. Toate detaliile în articol.

Potrivit informațiilor ANM, vortexul polar a înregistrat o ruptură și a dat semne clare de instabilitate. Acest lucru duce la schimbări radicale ale vremii. Prin urmare, cu toate că iarna este una blândă în aceste momente, pot apărea niște episoade bruște de vreme extremă și intervale geroase în Europa, din cauza vortexului polar slăbit.

Specialiștii spun că orice fel de schimbare la orice nivel al atmosferei poate determina modificări bruște ale evoluției vremii, de la scară globală la scară locală.

„Procesele dinamice și termodinamice din atmosferă sunt foarte complexe. O perturbație oricât de mică la orice nivel al atmosferei se propagă atât pe verticală cât și pe orizontală și determină modificări ale evoluției vremii, de la scară globală la scară locală, acestea nefiind identice peste tot (ex.: dacă deasupra continentului american se produce un transport de aer rece, în compensare, deasupra Europei ar putea să ajungă un aer cald). În plus, și intervalul după care se va resimți în fiecare regiune în parte influența acestor perturbații este de la câteva ore, până la câteva săptămâni sau chiar luni. Toate acestea depind de procesul și zona din atmosferă în care se produc.”, transmite ANM.

Meteorologii mai spun și că slăbirea rapidă a vortexului polar va dura până la mijlocul lunii decembrie 2025, iar până în jurul datei de 12 decembrie, va fi resimțită o încălzire stratosferică asupra Siberiei care va influența deformarea vortexului polar.

„În ceea ce privește temperaturile din stratosferă, de la nivelul de 10 hPa, până în jurul datei de 12 decembrie, 2025, va avea loc o încălzire stratosferică deasupra Siberiei. Acest lucru va ajuta la deformarea vortexului polar ce va ajunge să influențeze până la mijlocul lunii decembrie continentul american, în special jumătatea sa nordică, Europa nefiind afectată direct de acest semnal. Încălzirea prognozată nu este însă suficient de puternică pentru a inversa vânturile vestice din stratosferă, astfel că nu poate fi clasificată drept un eveniment de încălzire stratosferică bruscă (SSW) (Fig. 2).”, au mai transmis specialiștii ANM.

Ce înseamnă toate aceste lucruri pentru noi? Putem avea parte de modificări ale vremii, însă zonele nu au fost stabilite cu precizie momentan.

„Un vortex polar slăbit poate favoriza oscilații bruște și extreme ale vremii, în care se trece rapid de la un tip de fenomen meteorologic la altul, deoarece o astfel de configurație determină o atmosferă mai instabilă. În aceste condiții, de exemplu, mediul prognozat ca favorabil pentru vreme rece și ninsoare se poate modifica, iar odată cu el și prognoza realizată. Astfel, pot apărea ajustări ale prognozelor vremii, atât pe termen scurt, cât și pe termen lung, uneori considerabile.

Complexitatea interacțiunilor din atmosferă, inclusiv în acest context, face ca modelarea numerică să nu fie întotdeauna precisă și să existe rezultate diferite ale modelelor numerice, în funcție de mai mulți factori, printre care “fizica modelului”, parametrizările acestuia, rezoluția orizontală și verticală.”, a transmis ANM.

