Prognoza meteo 11 decembrie 2025. Temperaturi bizare în mijlocul lui decembrie

România se pregătește pentru o zi de decembrie cu vreme surprinzător de blândă, cu temperaturi peste normalul climatologic și diferențe notabile între regiuni. Deși ar fi momentul iernii autentice, cu frig și ninsori, prognoza pentru mâine arată mai degrabă un tablou de toamnă târzie: mult soare în sud și est, cer mai noros în vest și centru și nicio urmă de fenomene extreme.

Prognoza meteo 11 decembrie 2025

Vremea va fi, în general, mai caldă decât în mod normal pentru această perioadă, cu maxime pozitive în toată țara și nopți relativ blânde pentru un mijloc de decembrie. Iarna „serioasă” încă se lasă așteptată. Mai jos, prognoza pe regiuni:

Vremea în Muntenia

În sud-estul țării, inclusiv în Capitală, ziua de 11 decembrie aduce mult soare și nori puțini, în special după orele dimineții. Atmosfera va fi mai degrabă de sfârșit de toamnă decât de iarnă. Temperaturile maxime vor urca până la 9–10°C, iar minimele nocturne se vor situa în intervalul 2–4°C. Vântul va sufla slab, iar șansele de precipitații sunt foarte reduse. Zăpada rămâne, în continuare, doar un subiect de discuție, nu o realitate meteo pentru Muntenia.

Vremea în Oltenia

În Oltenia, vremea va fi ceva mai rece decât în sud-est, cu un cer mai mult noros, dar fără fenomene severe. Temperaturile maxime se vor încadra, în general, între 6–8°C, în timp ce minimele nocturne vor coborî spre 1–3°C. Vântul va fi slab până la moderat, fără intensificări importante. Deși cerul va fi dominat de nori, nu sunt așteptate precipitații semnificative, iar vremea rămâne stabilă pentru această perioadă.

Vremea în Transilvania

În Transilvania și în partea centrală a țării, vremea va fi rece, cu cer variabil, mai mult noros, dar cu perioade de înseninări în cursul zilei. În zonele de câmpie și de deal, maximele vor fi cuprinse între 4–6°C, iar minimele se vor situa între 1–2°C. Dimineața și seara este posibilă ceață în depresiunile intramontane, ceea ce poate reduce vizibilitatea pe șosele. Pe crestele montane, vântul poate sufla moderat, iar local poate apărea polei sau fulguieli izolate, fără strat consistent de zăpadă.

Vremea în Moldova

Moldova va avea parte de o zi începută înnorat, dar care se va lumina treptat spre prânz, cu perioade bune de soare. Temperaturile diurne vor fi surprinzător de blânde pentru mijloc de decembrie: maximele se vor încadra între 8–10°C, iar minimele nocturne între 4–6°C. În nordul extrem, vântul poate accentua ușor senzația de rece. Izolat, dimineața poate apărea ceață sau burniță slabă, însă fără precipitații importante pe parcursul zilei.

Dobrogea & litoralul Mării Negre

Dobrogea și litoralul vor avea un cer predominant noros, cu șanse mici de apariție a soarelui, doar pe intervale scurte. Temperaturile se mențin, însă, peste media normală: maximele vor ajunge la 10–12°C, iar minimele nocturne se vor situa în jurul valorilor de 6–7°C. Umiditatea ridicată va face ca aerul să pară mai rece decât indică termometrul, în special în apropierea țărmului. Vântul va fi slab până la moderat, specific zonei de coastă, dar fără intensificări puternice.

Prognoza meteo pentru București și alte orașe

București

În Capitală, cer predominant senin spre parțial însorit, fără precipitații. Maximele se vor încadra între 9–10°C, iar minimele între 2–4°C. Vremea rămâne neobișnuit de blândă pentru data de 11 decembrie, iar zăpada nu este așteptată în perioada imediată.

Cluj-Napoca

La Cluj-Napoca, cer variabil, cu soare și nori. Maximele vor atinge 5–6°C, iar minimele vor coborî la 1–2°C. Dimineața și seara este posibilă ceață, iar în zonele înalte, izolat, pot apărea nori joși și burniță slabă.

Iași

La Iași, dimineața se anunță noros, însă spre prânz și după-amiază cerul se va degaja, cu perioade însorite. Maximele se vor situa între 9–10°C, iar minimele între 4–5°C. Atmosfera rămâne ușor umedă, dar fără ploi importante.

Constanța

În Constanța, cerul va fi mai mult noros pe tot parcursul zilei. Maximele vor ajunge la 11–12°C, iar minimele se vor încadra între 6–7°C. Umiditatea ridicată va amplifica senzația de frig, deși valorile de pe termometru sunt blânde pentru această perioadă.

Timișoara

La Timișoara, vremea va fi predominant norosă, cu temperaturi modeste, dar pozitive. Maximele se vor situa în jurul valorilor de 4–5°C, iar minimele între 2–3°C. Nu sunt așteptate precipitații semnificative, însă cerul va rămâne închis mare parte din zi.

O zi, în general, mai blândă decât ne-am aștepta pentru mijloc de decembrie, cu valori termice pozitive în toată țara și fără episoade serioase de iarnă. Dacă locuiești în Muntenia, Moldova sau Dobrogea, te vei bucura de temperaturi neobișnuit de ridicate pentru această perioadă, chiar dacă norii vor domina cerul în unele regiuni. Zonele montane rămân cele mai expuse la vreme rece, polei sau fulguieli trecătoare, iar pe litoral, umiditatea ridicată va amplifica senzația de frig. În marile orașe, zi calmă, fără precipitații majore — perfectă pentru treabă, plimbări sau activități de interior, în așteptarea adevăratei ierni.

