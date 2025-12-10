Orașele din România în care ninge de Crăciun și de Revelion. Meteorologii Accuweather au întocmit lista

Finalul anului aduce o prognoză meteo destul de blândă pentru români. Meteorologii anunță o lună decembrie cu temperaturi mai ridicate decât normalul calendaristic și precipitații reduse. Însă, specialiștii Accuweather spun că ninsorile nu o să lipsească de tot din peisaj. Care sunt orașele din România în care ninge de Crăciun și de Revelion?

Luna decembrie aduce temperaturi mai ridicate decât cele specifice acestei perioade pe întreg teritoriul României. Meteorologii estimează că valorile termice vor depăși media perioadei de referință 2005-2024. De asemenea, precipitațiile lipsesc, iar asta însemnă că mulți români nu o să aibă parte de un Crăciun cu zăpadă.

Care sunt orașele din România în care ninge de Crăciun și de Revelion?

Deși în luna decembrie temperaturile se mențin ridicate, în unele zone o să își facă apariția și zăpada. Însă, fulgii de nea apar abia la finală de lună, fix în perioada Crăciunului și a Revelionului.

În perioada 1-15 decembrie, cantitățile de precipitații vor fi deficitare la nivel național, cu excepția extremității de sud-vest a țării, unde se anticipează un regim pluviometric local excedentar. Vestul și nord-vestul României vor înregistra cel mai pronunțat deficit de precipitații.

Vremea rămâne neobișnuit de caldă și în săptămâna premergătoare Crăciunului. Temperaturile se mențin peste cele normale pentru jumătatea lunii decembrie. Precipitațiile rămân în continuare deficitare.

Și pentru săptămâna Crăciunului temperaturile se anunță unele mai ridicate, însă cantitățile de precipitații revin la un nivel apropiat de cel obișnuit pentru această perioadă. Ceea ce însemnă că în mai multe orașe din România vor apărea și fulgii de zăpadă.

Potrivit specialiștilor Accuweather, românii vor avea totuși parte de zăpadă de Crăciun, dar și de Revelion. Ninsorilor se vor înregistra în special în regiunile montane, la altitudini ridicate sau în zonele mai expuse fenomenelor de iarnă.

De exemplu, în Brașov va ninge de sărbători. De Crăciun temperaturile scad până la -1 gard, iar fulgii de nea își fac simțită prezența. La fel se întâmplă și de Revelion, când temperaturile scad până la -7 grade și se va depune un strat consistent de zăpadă. De sărbători va ninge și în Cluj și Iași.

În ceea ce îi privește pe bucureșteni, aceștia nu au parte de zăpadă de sărbători. În Capitală, de Crăciun, valorile termice rămân pozitive. De Revelion temperaturile mai scad puțin, până la -4 grade, însă precipitațiile vor lipsi.

