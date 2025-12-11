Când vin ninsorile în România, potrivit ANM. Sărbători cu temperaturi neobișnuite

Iarna 2025-2026 se anunță a fi bizară! Cei care își doreau zăpadă și o atmosferă care să îi ajute să simtă magia sărbătorilor, nu vor fi mulțumiți de ceea ce urmează să le spunem. Meteorologii ANM au făcut anunțul. Toate detaliile în articol.

Administrația Națională de Meteorologie vine cu avertismente mult mai exacte, asta pentru că a instalat echipamente mai performante. Potrivit informațiilor, primele două luni de iarnă vor fi marcate de temperaturi peste medie.

Când vin ninsorile în România, potrivit ANM

În ceea ce privește precipitațiile, acestea se vor produce mai mult în zona montană, iar ninsorile adevărate pe care copiii și pasionații de sporturi de iarnă și le doresc, își vor face apariția abia spre sfârșitul sezonului hibernal.

După cum vă spuneam, cei mai afectați de aceste temperaturi peste medie care nu îi permit iernii să își intre în drepturi sunt copiii sau cei care își doreau să își petreacă sărbătorile pe pârtiile pline de zăpadă. Momentan, acestea sunt închise.

Prognoza meteo 11 decembrie 2025

Vremea va fi, în general, mai caldă decât în mod normal pentru această perioadă, cu maxime pozitive în toată țara și nopți relativ blânde pentru un mijloc de decembrie. Iarna „serioasă” încă se lasă așteptată. Mai jos, prognoza pe regiuni:

Vremea în Muntenia

În sud-estul țării, inclusiv în Capitală, ziua de 11 decembrie aduce mult soare și nori puțini, în special după orele dimineții. Atmosfera va fi mai degrabă de sfârșit de toamnă decât de iarnă. Temperaturile maxime vor urca până la 9–10°C, iar minimele nocturne se vor situa în intervalul 2–4°C. Vântul va sufla slab, iar șansele de precipitații sunt foarte reduse. Zăpada rămâne, în continuare, doar un subiect de discuție, nu o realitate meteo pentru Muntenia

