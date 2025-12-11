Program TV joi, 11 decembrie 2025. Ce emisiuni poți vedea la PRO TV, Antena 1, Kanal D sau Prima TV

Joi, 11 decembrie 2025, televiziunile din România propun o seară intensă, cu show-uri de divertisment urmărite de milioane de telespectatori și meciuri din competițiile europene de fotbal.
Publicul va putea alege între reality-show-uri, competiții culinare și confruntări sportive transmise în direct.
Program TV joi, 11 decembrie
PRO TV
- Vorbește lumea – ora 10:30
- La Măruță – ora 15:00
- Batem palma? – ora 18:00
- Trădătorii – ora 20:30
Antena 1
- Neatza cu Răzvan și Dani – ora 08:00
- Mireasa – Sezonul 12 – ora 14:00
- Medicool – ora 18:00
- Ana, mi-ai fost scrisă în ADN – ora 20:30
Kanal D
- Secrete de familie – ora 07:00
- Follow us – ora 08:00
- Casa iubirii – ora 10:00 și 16:30
- Jocul cuvintelor cu Dan Negru – ora 15:00
Prima TV
- Exclusiv VIP – ora 07:00 și 16:00
- Iubiri secrete – ora 09:00
- Sinu, râul pasiunilor – ora 13:10
- 50/50 – ora 19:15
Fotbal – Europa Conference League (Etapa de joi, 11 decembrie)
- Universitatea Craiova – Sparta Praga, ora 19:45
- Breidablik – Shamrock Rovers, ora 19:45
- KF Shkendija – Slovan Bratislava, ora 19:45
- Fiorentina – Dinamo Kiev, ora 19:45
- Jagiellonia Bialystok – Rayo Vallecano, ora 19:45
- Artsakh – Legia Varșovia, ora 19:45
- Drita – Alkmaar, ora 19:45
- Samsunspor – AEK Atena, ora 19:45
- Haecken – AEK Larnaca, ora 19:45
- Lech Poznan – Mainz 05, ora 22:00
- Shelbourne – Crystal Palace, ora 22:00
- Hamrun Spartans – Șahtior Donețk, ora 22:00
- Rakow Czestochowa – Zrinjski Mostar, ora 22:00
Meciurile pot fi urmărite pe Digi Sport şi Prima Sport.
Ziua de joi, 11 decembrie, aduce pe ecrane o varietate de emisiuni si seriale pe gustul tuturor telespectatorilor. În paralel, fotbalul european oferă spectacol cu meciuri din Conference League, cel mai important pentru publicul român fiind Universitatea Craiova – Sparta Praga.
