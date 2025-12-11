Program TV joi, 11 decembrie 2025. Ce emisiuni poți vedea la PRO TV, Antena 1, Kanal D sau Prima TV

Joi, 11 decembrie 2025, televiziunile din România propun o seară intensă, cu show-uri de divertisment urmărite de milioane de telespectatori și meciuri din competițiile europene de fotbal.

Publicul va putea alege între reality-show-uri, competiții culinare și confruntări sportive transmise în direct.

Program TV joi, 11 decembrie

PRO TV

Vorbește lumea – ora 10:30

La Măruță – ora 15:00

Batem palma? – ora 18:00

Trădătorii – ora 20:30

Antena 1

Neatza cu Răzvan și Dani – ora 08:00

Mireasa – Sezonul 12 – ora 14:00

Medicool – ora 18:00

Ana, mi-ai fost scrisă în ADN – ora 20:30

Kanal D

Secrete de familie – ora 07:00

Follow us – ora 08:00

Casa iubirii – ora 10:00 și 16:30

Jocul cuvintelor cu Dan Negru – ora 15:00

Prima TV

Exclusiv VIP – ora 07:00 și 16:00

Iubiri secrete – ora 09:00

Sinu, râul pasiunilor – ora 13:10

50/50 – ora 19:15

Fotbal – Europa Conference League (Etapa de joi, 11 decembrie)

Universitatea Craiova – Sparta Praga, ora 19:45

Breidablik – Shamrock Rovers, ora 19:45

KF Shkendija – Slovan Bratislava, ora 19:45

Fiorentina – Dinamo Kiev, ora 19:45

Jagiellonia Bialystok – Rayo Vallecano, ora 19:45

Artsakh – Legia Varșovia, ora 19:45

Drita – Alkmaar, ora 19:45

Samsunspor – AEK Atena, ora 19:45

Haecken – AEK Larnaca, ora 19:45

Lech Poznan – Mainz 05, ora 22:00

Shelbourne – Crystal Palace, ora 22:00

Hamrun Spartans – Șahtior Donețk, ora 22:00

Rakow Czestochowa – Zrinjski Mostar, ora 22:00

Meciurile pot fi urmărite pe Digi Sport şi Prima Sport.

Ziua de joi, 11 decembrie, aduce pe ecrane o varietate de emisiuni si seriale pe gustul tuturor telespectatorilor. În paralel, fotbalul european oferă spectacol cu meciuri din Conference League, cel mai important pentru publicul român fiind Universitatea Craiova – Sparta Praga.

CITEŞTE ŞI: Rodica Stănoiu va fi deshumată?! Detalii tulburătoare despre ultimele ore ale fostei ministrese: a ajuns la camera de gardă ”subnutrită și lovită”

Sigur nu știați asta! De ce este luminată aproape în totalitate Autostrada Pitești – Curtea de Argeș | EXCLUSIV