Acasă » Știri » Program TV joi, 11 decembrie 2025. Ce emisiuni poți vedea la PRO TV, Antena 1, Kanal D sau Prima TV

Program TV joi, 11 decembrie 2025. Ce emisiuni poți vedea la PRO TV, Antena 1, Kanal D sau Prima TV

De: David Ioan 11/12/2025 | 08:30
Program TV joi, 11 decembrie 2025. Ce emisiuni poți vedea la PRO TV, Antena 1, Kanal D sau Prima TV
Program TV joi, 11 decembrie. Sursa foto: Shutterstock

Joi, 11 decembrie 2025, televiziunile din România propun o seară intensă, cu show-uri de divertisment urmărite de milioane de telespectatori și meciuri din competițiile europene de fotbal.

Publicul va putea alege între reality-show-uri, competiții culinare și confruntări sportive transmise în direct.

Program TV joi, 11 decembrie

PRO TV

  • Vorbește lumea – ora 10:30
  • La Măruță – ora 15:00
  • Batem palma? – ora 18:00
  • Trădătorii – ora 20:30

Antena 1

  • Neatza cu Răzvan și Dani – ora 08:00
  • Mireasa – Sezonul 12 – ora 14:00
  • Medicool – ora 18:00
  • Ana, mi-ai fost scrisă în ADN – ora 20:30

Kanal D

  • Secrete de familie – ora 07:00
  • Follow us – ora 08:00
  • Casa iubirii – ora 10:00 și 16:30
  • Jocul cuvintelor cu Dan Negru – ora 15:00

Prima TV

  • Exclusiv VIP – ora 07:00 și 16:00
  • Iubiri secrete – ora 09:00
  • Sinu, râul pasiunilor – ora 13:10
  • 50/50 – ora 19:15
Care este diferența dintre ouăle albe și cele maro. Care ar avea mai mulți nutrienți
Care este diferența dintre ouăle albe și cele maro. Care ar avea mai...
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România

Fotbal – Europa Conference League (Etapa de joi, 11 decembrie)

  • Universitatea Craiova – Sparta Praga, ora 19:45
  • Breidablik – Shamrock Rovers, ora 19:45
  • KF Shkendija – Slovan Bratislava, ora 19:45
  • Fiorentina – Dinamo Kiev, ora 19:45
  • Jagiellonia Bialystok – Rayo Vallecano, ora 19:45
  • Artsakh – Legia Varșovia, ora 19:45
  • Drita – Alkmaar, ora 19:45
  • Samsunspor – AEK Atena, ora 19:45
  • Haecken – AEK Larnaca, ora 19:45
  • Lech Poznan – Mainz 05, ora 22:00
  • Shelbourne – Crystal Palace, ora 22:00
  • Hamrun Spartans – Șahtior Donețk, ora 22:00
  • Rakow Czestochowa – Zrinjski Mostar, ora 22:00

Meciurile pot fi urmărite pe Digi Sport şi Prima Sport.

Ziua de joi, 11 decembrie, aduce pe ecrane o varietate de emisiuni si seriale pe gustul tuturor telespectatorilor. În paralel, fotbalul european oferă spectacol cu meciuri din Conference League, cel mai important pentru publicul român fiind Universitatea Craiova – Sparta Praga.

CITEŞTE ŞI: Rodica Stănoiu va fi deshumată?! Detalii tulburătoare despre ultimele ore ale fostei ministrese: a ajuns la camera de gardă ”subnutrită și lovită”

Sigur nu știați asta! De ce este luminată aproape în totalitate Autostrada Pitești – Curtea de Argeș | EXCLUSIV

Tags:
Iți recomandăm
Toți pensionarii din România pierd 535 lei pe lună, la pensie, începând cu 1 ianuarie 2026. Decizia este oficială
Știri
Toți pensionarii din România pierd 535 lei pe lună, la pensie, începând cu 1 ianuarie 2026. Decizia este…
Autostrada A2, închisă temporar după ce resturi de animale sacrificate au fost împrăștiate pe carosabil
Știri
Autostrada A2, închisă temporar după ce resturi de animale sacrificate au fost împrăștiate pe carosabil
Care sunt candidații cei mai căutați pe piața locurilor de muncă în acest moment
Mediafax
Care sunt candidații cei mai căutați pe piața locurilor de muncă în acest...
Tabel amenzi | Care sunt cele mai ciudate amenzi, pentru românii care locuiesc la bloc. Greșeala care te poate costa 6.000 lei
Gandul.ro
Tabel amenzi | Care sunt cele mai ciudate amenzi, pentru românii care locuiesc...
FOTO. Cum arată iubita fotbalistului care e pe placul lui Gigi Becali
Prosport.ro
FOTO. Cum arată iubita fotbalistului care e pe placul lui Gigi Becali
Obiectul misterios descoperit în colonul unui pacient. Medic chirurg: „M-a înțepat în deget, m-a făcut să îngheț”
Adevarul
Obiectul misterios descoperit în colonul unui pacient. Medic chirurg: „M-a înțepat în deget,...
„Războiul a atins apogeul și se mută în Europa”. Avertismentul liderului uneia dintre cele mai eficiente unități din armata ucraineană
Digi24
„Războiul a atins apogeul și se mută în Europa”. Avertismentul liderului uneia dintre...
Impulsivitatea cumpărăturilor de Crăciun. Cum ne influențează neuromarketingul și ce spun specialiștii
Mediafax
Impulsivitatea cumpărăturilor de Crăciun. Cum ne influențează neuromarketingul și ce spun specialiștii
Parteneri
O mai ții minte pe Mona Nicolici, fosta prezentatoare de știri de la Antena 1? Cum arată și cu ce se ocupă în prezent
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
O mai ții minte pe Mona Nicolici, fosta prezentatoare de știri de la Antena 1?...
FOTO. Andreea Bălan, imagini senzuale. Cum apare în noul videoclip
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, imagini senzuale. Cum apare în noul videoclip
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Pensia pe care o primește Carmen Tănase de la stat, după patru decenii de muncă: „Am două cum ar veni”
Click.ro
Pensia pe care o primește Carmen Tănase de la stat, după patru decenii de muncă:...
Nicușor Dan, prima reacție după documentarul Recorder: Îi invit pe toți magistrații să îmi scrie
Digi 24
Nicușor Dan, prima reacție după documentarul Recorder: Îi invit pe toți magistrații să îmi scrie
Decizie istorică: Danemarca desemnează oficial SUA drept o amenințare. Cum au ajuns serviciile secrete la această decizie
Digi24
Decizie istorică: Danemarca desemnează oficial SUA drept o amenințare. Cum au ajuns serviciile secrete la...
Este oficial: Impozitul auto va crește, în 2026! Decizia luată de Curtea Constituțională
Promotor.ro
Este oficial: Impozitul auto va crește, în 2026! Decizia luată de Curtea Constituțională
BANCUL ZILEI. Alinuța:- Am găsit o metodă să slăbim...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța:- Am găsit o metodă să slăbim...
Robotul Optimus al celor de la Tesla a avut unele probleme într-o prezentare
go4it.ro
Robotul Optimus al celor de la Tesla a avut unele probleme într-o prezentare
Semne de activitate detectate pe obiectul interstelar 3I/ATLAS
Descopera.ro
Semne de activitate detectate pe obiectul interstelar 3I/ATLAS
Shooter-ul online care rescrie regulile jocului
Go4Games
Shooter-ul online care rescrie regulile jocului
Tabel amenzi | Care sunt cele mai ciudate amenzi, pentru românii care locuiesc la bloc. Greșeala care te poate costa 6.000 lei
Gandul.ro
Tabel amenzi | Care sunt cele mai ciudate amenzi, pentru românii care locuiesc la bloc....
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Toți pensionarii din România pierd 535 lei pe lună, la pensie, începând cu 1 ianuarie 2026. Decizia ...
Toți pensionarii din România pierd 535 lei pe lună, la pensie, începând cu 1 ianuarie 2026. Decizia este oficială
Autostrada A2, închisă temporar după ce resturi de animale sacrificate au fost împrăștiate pe carosabil
Autostrada A2, închisă temporar după ce resturi de animale sacrificate au fost împrăștiate pe carosabil
Cine difuzează FCSB – Feyenoord de azi, 11 decembrie 2025. La ce oră are loc meciul
Cine difuzează FCSB – Feyenoord de azi, 11 decembrie 2025. La ce oră are loc meciul
Când cresc salariile și pensiile, de fapt. Ilie Bolojan: ”E mult mai corect să spui realitatea!”
Când cresc salariile și pensiile, de fapt. Ilie Bolojan: ”E mult mai corect să spui realitatea!”
Ultimele cuvinte pe care Ozzy Osbourne i le-a spus soției sale, înainte să moară. Ți se rupe sufletul!
Ultimele cuvinte pe care Ozzy Osbourne i le-a spus soției sale, înainte să moară. Ți se rupe sufletul!
Planul secret al lui Zelenski zguduie Washingtonul. Ucraina joacă ultima carte pentru pace!
Planul secret al lui Zelenski zguduie Washingtonul. Ucraina joacă ultima carte pentru pace!
Vezi toate știrile
×