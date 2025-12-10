Acasă » Exclusiv » Rodica Stănoiu va fi deshumată?! Detalii tulburătoare despre ultimele ore ale fostei ministrese: a ajuns la camera de gardă ”subnutrită și lovită”

Rodica Stănoiu va fi deshumată?! Detalii tulburătoare despre ultimele ore ale fostei ministrese: a ajuns la camera de gardă ”subnutrită și lovită”

De: Keva Iosif 10/12/2025 | 13:03
Rodica Stănoiu va fi deshumată?! Detalii tulburătoare despre ultimele ore ale fostei ministrese: a ajuns la camera de gardă ”subnutrită și lovită”
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
8 poze
Vezi galeria foto

Moartea fostului ministru al Justiției Rodica Stănoiu ridică semne de întrebare tot mai mari. La doar o săptămână după dispariția sa, ies la iveală informații șocante: ar fi fost adusă la spital cu răni pe corp, vânătăi și în stare de subnutriție! Și asta nu e tot…

Fosta demnitară, care a murit la 86 de ani, a fost îngropată fără slujbă religioasă, un detaliu care i-a scandalizat pe cei care au cunoscut-o. Funeraliile au fost organizate de iubitul ei cu 50 de ani mai tânăr — bărbatul care i-a stat alături în ultimii ani, dar despre care apropiații spun că ar fi fost, de fapt, un „vânător de avere”.

A ajuns la camera de gardă „subnutrită și lovită”

Conform informațiilor apărute pe strictsecret.ro, Rodica Stănoiu ar fi fost internată într-un spital din București într-o stare gravă: slăbită peste măsură, cu lovituri pe corp, inclusiv o rană la cap și un ochi vânăt. Diagnosticul: sindrom posttraumatic prin lovire.

Singura zodie care își transformă un vis măreț în realitate, azi, 10 decembrie 2025. Universul se aliniază pentru acest nativ
Singura zodie care își transformă un vis măreț în realitate, azi, 10 decembrie...
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Rodica Stanoiu, alături de partenerul ei mai tânăr, Marius
Rodica Stanoiu, alături de partenerul ei mai tânăr, Marius

Deși nepoata a fost cea care a dus-o la spital, după doar trei zile pacienta a fost scoasă de acolo cu forța… morală. Surse din anturaj susțin că iubitul cu jumătate de secol mai tânăr, poreclit de prietenele ei „mafiotul”, ar fi făcut presiuni asupra medicilor pentru a o externa cât mai repede. Motivul? Suspiciunea tuturor e una singură: banii!

Se vorbește despre amenințări, scandal și dorința obsesivă a tânărului de a pune mâna pe averea impresionantă a Rodicăi Stănoiu.

Deshumarea, posibilă? Procurorii analizează cazul

Cu atât de multe semne de întrebare, CANCAN.RO a discutat cu un procuror, care spune ce șanse există ca fostul ministru să fie deshumat, pentru a se afla, în cele din urmă, adevărul despre cum a murit.

”Procurorii se pot sesiza și din oficiu, dar și în urma unei plângeri, în cazul unor suspiciuni de omor, inclusiv în acest caz al Rodicăi Stănoiu. Procedura de deshumare chiar nu este deloc un procedeu ușor, trebuie dovezi suficiente….S-a întâmplat să avem sesizări inclusiv de la medicii de la morgă, care vedeau lovituri grave și sunau de urgență la 112”, ne-a declarat procurorul Bogdan Pârlog.

CITEȘTE ȘI: Rodica Stănoiu, înmormântare stranie. Colinde în loc de veșnica pomenire

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN  (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Tags:
Iți recomandăm
Rodica Stănoiu, controlată total de iubitul mai tânăr?! Apropiații vorbesc de relația controversată: „Se opera excesiv pentru a fi pe placul lui”
Exclusiv
Rodica Stănoiu, controlată total de iubitul mai tânăr?! Apropiații vorbesc de relația controversată: „Se opera excesiv pentru a…
Cineva i-a dat „reset” lui Aris. După noaptea în care a făcut-o lată, fiul Andreei Esca pare alt om
Exclusiv
Cineva i-a dat „reset” lui Aris. După noaptea în care a făcut-o lată, fiul Andreei Esca pare alt…
Oficial! În Australia, copiii sub 16 ani nu mai pot folosi rețelele sociale
Mediafax
Oficial! În Australia, copiii sub 16 ani nu mai pot folosi rețelele sociale
Un tânăr din New York plimbă câini în rucsac pentru a-i ajuta să fie adoptați. Imaginile fac înconjurul lumii
Gandul.ro
Un tânăr din New York plimbă câini în rucsac pentru a-i ajuta să...
FOTO. Jucătoarea și-a mărit bustul și a vorbit de operația Simonei Halep, iar acum a luat o decizie controversată
Prosport.ro
FOTO. Jucătoarea și-a mărit bustul și a vorbit de operația Simonei Halep, iar...
„Polițistul anului 2017” din Cluj, declarat incompatibil deoarece cânta în timpul liber. O postare virală denunță dublul standard din MAI
Adevarul
„Polițistul anului 2017” din Cluj, declarat incompatibil deoarece cânta în timpul liber. O...
„Războiul a atins apogeul și se mută în Europa”. Avertismentul liderului uneia dintre cele mai eficiente unități din armata ucraineană
Digi24
„Războiul a atins apogeul și se mută în Europa”. Avertismentul liderului uneia dintre...
Medicii avertizează: Ce băutură poate provoca AVC dacă este consumată în exces
Mediafax
Medicii avertizează: Ce băutură poate provoca AVC dacă este consumată în exces
Parteneri
O mai ții minte pe Mona Nicolici, fosta prezentatoare de știri de la Antena 1? Cum arată și cu ce se ocupă în prezent
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
O mai ții minte pe Mona Nicolici, fosta prezentatoare de știri de la Antena 1?...
FOTO. Imagini cu iubita noului campion mondial într-un pictorial spectaculos
Prosport.ro
FOTO. Imagini cu iubita noului campion mondial într-un pictorial spectaculos
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Gestul răvășitor al lui Eugen Cristea, la 7 luni de la decesul soției: „Îi simt prezența în casă, mai pun o farfurie pe masa de Crăciun”. Cine îi alină suferința?
Click.ro
Gestul răvășitor al lui Eugen Cristea, la 7 luni de la decesul soției: „Îi simt...
Prima reacție a Kremlinului după ce Zelenski a declarat că este gata să organizeze alegeri prezidențiale
Digi 24
Prima reacție a Kremlinului după ce Zelenski a declarat că este gata să organizeze alegeri...
Polonia vrea să trimită Ucrainei întreaga sa flotă de MiG-29. Ce oferă Kievul în schimb
Digi24
Polonia vrea să trimită Ucrainei întreaga sa flotă de MiG-29. Ce oferă Kievul în schimb
Cele mai puțin fiabile automobile SH: un producător iese în evidență prin defecțiuni la sistemul AdBlue
Promotor.ro
Cele mai puțin fiabile automobile SH: un producător iese în evidență prin defecțiuni la sistemul...
BANCUL ZILEI. Alinuța:- Am găsit o metodă să slăbim...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța:- Am găsit o metodă să slăbim...
Robotul Optimus al celor de la Tesla a avut unele probleme într-o prezentare
go4it.ro
Robotul Optimus al celor de la Tesla a avut unele probleme într-o prezentare
Semne de activitate detectate pe obiectul interstelar 3I/ATLAS
Descopera.ro
Semne de activitate detectate pe obiectul interstelar 3I/ATLAS
Shooter-ul online care rescrie regulile jocului
Go4Games
Shooter-ul online care rescrie regulile jocului
Un tânăr din New York plimbă câini în rucsac pentru a-i ajuta să fie adoptați. Imaginile fac înconjurul lumii
Gandul.ro
Un tânăr din New York plimbă câini în rucsac pentru a-i ajuta să fie adoptați....
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Meciul „Pride” de la Campionatul Mondial de Fotbal se va disputa între Iran și Egipt
Meciul „Pride” de la Campionatul Mondial de Fotbal se va disputa între Iran și Egipt
O nouă tragedie în lumea medicală! Un reputat medic din Gorj a murit la doar 48 ani. Și-a dat ultima ...
O nouă tragedie în lumea medicală! Un reputat medic din Gorj a murit la doar 48 ani. Și-a dat ultima suflare în fața unui pacient
Alin Oprea nu s-a uitat la bani pentru Medana! Câte mii de euro costă mașina pe care i-a oferit-o ...
Alin Oprea nu s-a uitat la bani pentru Medana! Câte mii de euro costă mașina pe care i-a oferit-o de ziua ei
Ce salariu va avea Dorinel Munteanu la Hermannstadt. Câte mii de euro îi intră în cont lunar
Ce salariu va avea Dorinel Munteanu la Hermannstadt. Câte mii de euro îi intră în cont lunar
Ce pensie are Carmen Tănase, după peste 40 de ani pe scenă. Actrița vrea să-și dubleze veniturile!
Ce pensie are Carmen Tănase, după peste 40 de ani pe scenă. Actrița vrea să-și dubleze veniturile!
Armin Nicoară a comis-o în direct, la TV! S-a aplecat deasupra nașei, apoi a pupat-o. Cum a reacționat ...
Armin Nicoară a comis-o în direct, la TV! S-a aplecat deasupra nașei, apoi a pupat-o. Cum a reacționat Claudia Puican
Vezi toate știrile
×