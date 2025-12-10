Rodica Stănoiu va fi deshumată?! Detalii tulburătoare despre ultimele ore ale fostei ministrese: a ajuns la camera de gardă ”subnutrită și lovită”

Moartea fostului ministru al Justiției Rodica Stănoiu ridică semne de întrebare tot mai mari. La doar o săptămână după dispariția sa, ies la iveală informații șocante: ar fi fost adusă la spital cu răni pe corp, vânătăi și în stare de subnutriție! Și asta nu e tot…

Fosta demnitară, care a murit la 86 de ani, a fost îngropată fără slujbă religioasă, un detaliu care i-a scandalizat pe cei care au cunoscut-o. Funeraliile au fost organizate de iubitul ei cu 50 de ani mai tânăr — bărbatul care i-a stat alături în ultimii ani, dar despre care apropiații spun că ar fi fost, de fapt, un „vânător de avere”.

A ajuns la camera de gardă „subnutrită și lovită”

Conform informațiilor apărute pe strictsecret.ro, Rodica Stănoiu ar fi fost internată într-un spital din București într-o stare gravă: slăbită peste măsură, cu lovituri pe corp, inclusiv o rană la cap și un ochi vânăt. Diagnosticul: sindrom posttraumatic prin lovire.

Deși nepoata a fost cea care a dus-o la spital, după doar trei zile pacienta a fost scoasă de acolo cu forța… morală. Surse din anturaj susțin că iubitul cu jumătate de secol mai tânăr, poreclit de prietenele ei „mafiotul”, ar fi făcut presiuni asupra medicilor pentru a o externa cât mai repede. Motivul? Suspiciunea tuturor e una singură: banii!

Se vorbește despre amenințări, scandal și dorința obsesivă a tânărului de a pune mâna pe averea impresionantă a Rodicăi Stănoiu.

Deshumarea, posibilă? Procurorii analizează cazul

Cu atât de multe semne de întrebare, CANCAN.RO a discutat cu un procuror, care spune ce șanse există ca fostul ministru să fie deshumat, pentru a se afla, în cele din urmă, adevărul despre cum a murit.

”Procurorii se pot sesiza și din oficiu, dar și în urma unei plângeri, în cazul unor suspiciuni de omor, inclusiv în acest caz al Rodicăi Stănoiu. Procedura de deshumare chiar nu este deloc un procedeu ușor, trebuie dovezi suficiente….S-a întâmplat să avem sesizări inclusiv de la medicii de la morgă, care vedeau lovituri grave și sunau de urgență la 112”, ne-a declarat procurorul Bogdan Pârlog.

