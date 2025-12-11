Cine difuzează FCSB – Feyenoord de azi, 11 decembrie 2025. La ce oră are loc meciul

Românii așteaptă cu nerăbdare meciul FCSB – Feyenoord din etapa a 6-a Europa League. Înfruntarea va fi transmisă live la TV în România. Toate detaliile în articol.

Cele două echipe sunt vecine în clasamentul actual. După primele cinci etape, Feyenoord e pe locul 30 din 36, iar FCSB pe 31. De asemenea, ambele au trei puncte până acum.

Cine difuzează FCSB – Feyenoord de azi, 11 decembrie

Meciul mult așteptat de români, FCSB -Feyenoord, va putea fi vizionat live pe posturile Digi Sport 1 și Prima Sport 1 începând cu ora 22:00.

După rezultatele slabe avute până în prezent, FCSB nu mai are mari speranțe în ceea ce privește planul continental. Mai mult, aceste frici sunt accentuate de situația din Superliga, unde echipa este în continuare în afara locurilor de play-off. Totuși, Becali le-a dat încredere fanilor și le-a spus că va trimite pe teren cel mai bun „11”.

La ce oră are loc meciul FCSB – Feyenoord

FCSB -Feyenoord va putea fi vizionat live pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1, începând cu ora 22:00. Latifundiarul din Pipera a abordat de multe ori strategia în care să sacrificile meciurile din cupele europene pentru a acorda prioritate jocurilor din Superliga. Patronul Steaua a anunțat că acum nu are de gând să procedeze la fel.

„Meciul cu Feyenoord… Vedem cu ce soluție va fi tratat. Ce soluție? Nu mai avem. Nu sacrificăm nimic. Ne batem joc? Jucăm cu suporterii în tribune, acasă. Jucăm cu cea mai bună echipă!”, a declarat Gigi Becali, potrivit prosport.ro.

De cealaltă parte, olandezii și-au făcut planuri mari în Europa League, astfel că locul ocupat în acest moment nu este considerat acceptabil de ei. Antrenorul Robin van Persie a anunțat că nu renunță la luptă și că este hotărât să obțină o victorie.

