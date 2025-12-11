Autostrada A2, închisă temporar după ce resturi de animale sacrificate au fost împrăștiate pe carosabil

Vești importante pentru români! Circulația rutieră a fost închisă temporar pe autostrada A2 în noaptea de miercuri spre joi, după ce resturi de animale sacrificate au fost împrăștiate pe carosabil. Toate detaliile în articol.

Este vorba despre porțiunea de autostradă situată între kilometrii 160-192, pe sensul către Constanța. Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) „Dobrogea” a transmis faptul că au fost găsite leșuri de oi pe autostradă, fapt care a dus la închiderea temporară a acesteia.

Autostrada A2, închisă temporar

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Constanța a informat că lucrătorii IPJ au primit sesizarea legată de prezența resturilor de origine animală pe partea carosabilă. Pentru a fi evitate orice posibile evenimente rutiere, aceștia s-au deplasat de urgență la fața locului, au semnalizat zona, au dirijat traficul rutier și au acționat pentru îndepărtarea pericolului.