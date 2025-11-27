Acasă » Știri » Autostrada Moldovei s-a deschis! Până unde pot circula șoferii români fără să dea de segmente de drum național

De: Denisa Iordache 27/11/2025 | 11:17
Autostrada Moldovei s-a deschis. Sursă: Pixabay

Vești extrem de importante pentru șoferi! Autostrada Moldovei (A7) s-a deschis astăzi, 27 noiembrie 2025. De acum, participanții la trafic vor putea parcurge integral cei aproximativ 145 de kilometri de la București până la Focșani, fără niciun segment de drum național.

Această schimbare este un pas important pentru mobilitatea rutieră în regiunea Moldovei și pentru siguranța șoferilor, oferindu-le acestora un traseu mai rapid și confortabil. Deschiderea oficială a autostrăzii Moldovei a fost confirmată de Ministerul Transportului împreună cu Asociația Pro Infrastructura.

Deschiderea A7 vine cu o mulțime de avantaje pentru trafic și economia locală, printre care:

  • Reducerea timpului de călătorie între București și Focșani
  • Creșterea siguranței prin eliminarea drumurilor naționale cu trafic intens
  • Facilitarea transportului de marfă și a turismului în regiunea Moldovei
  • Conectivitate mai bună între sudul și nord-estul României
De asemenea, sunt investiții majore și în A8, denumită „Autostrada Unirii”. Miercuri au fost semnate două contracte pentru construirea a 47 de kilometri de autostradă în Transilvania: Lotul 1C: 32,4 km, între Sărățeni și Joseni și Lotul 1D: 14,4 km, între Joseni și Ditrău.

Acest proiect depășește 6 miliarde de lei (peste 1.1 miliarde de euro) și marchează un alt pas important în dezvoltarea infrastructurii rutiere regionale.

Aceste proiecte importante pentru țară vor contribui pe termen lung la stimularea investițiillor și la dezvoltarea turismului regional. Demararea A7 și A8 demonstrează angajamentul autorităților de a dezvolta coridoare rutiere majore în România și ajută la diminuarea dependenței șoferilor de drumurile naționale, crescând astfel eficiența transportului. După ce porțiunile în lucru vor fi finalizate anul viitor, șoferii vor putea circula pe aproximativ 375 de kilometri de autostradă, de la București până la Pașcani, utilizând A3 și A7.

