Primarul Buzăului, Constantin Toma, s-a întâlnit cu Marcel Ciolacu: „Împreună chiar putem dezvolta proiecte de anvergură, care să facă viața buzoienilor mai bună”

Primarul municipiului Buzău, Constantin Toma, a făcut mărturisiri importante după întâlnirea pe care a avut-o astăzi, la Palatul Comunal, cu Sorin Grindeanu, președintele PSD, și Marcel Ciolacu, fost premier și candidat la președinția Consiliului Județean Buzău.

Mai mult, primarul a vorbit atât despre modul în care privește candidatura lui Marcel Ciolacu, în ciuda criticilor care i-au fost aduse, cât și despre proiectele comune pe care Primăria Buzău și Consiliul Județean le-ar putea dezvolta în perioada următoare.

Primarul Buzăului, Constantin Toma, s-a întâlnit cu Marcel Ciolacu

Primarul Constantin Toma a mărturisit că, deși în trecut l-a criticat destul de mult pe Marcel Ciolacu „pentru greșelile făcute, mai ales în plan politic”, acesta recunoaște că fostul premier „a sprijinit ori de câte ori a fost nevoie” proiectele de dezvoltare ale municipiului.

,,L-am criticat vehement pe Marcel Ciolacu pentru greșelile făcute, mai ales în plan politic, dar cu aceeași sinceritate recunosc că m-a sprijinit ori de câte ori a fost nevoie pentru ducerea la capăt a proiectelor de dezvoltare a municipiului Buzău. În ceea ce privește alegerile pentru Consiliul Județean, mă știți, sunt un om pragmatic și energic și nu îmi este indiferent cine va fi următorul președinte! Vreau să avem la conducerea județului un om care cunoaște realitățile momentului, cunoaște primarii și este capabil să se apuce imediat de treabă, pentru că avem mult de muncă! Examinând actualele candidaturi pentru funcția de președinte, pe cinstite, Marcel Ciolacu este singurul dintre candidați care poate face asta, toți ceilalți au nevoie de 2-3 ani ca să înțeleagă ce au de făcut! Nu avem timp de așteptat și de experimente! Împreună cu domnii Sorin Grindeanu și Marcel Ciolacu, am vorbit despre câteva proiecte comune ce vor putea fi dezvoltate de Primăria Municipiului Buzău și Consiliul Județean, ca de exemplu: – realizarea unui spital municipal modern, cu 350 de paturi, integrat printr-un management comun în rețeaua județeană; – extinderea Aerodromului Boboc–Buzău, ca aeroport comercial – proiect esențial pentru dezvoltarea economică a municipiului și județului Buzău și a zonei de sud-est a României; – realizarea unei amenajări de irigații de circa 20.000 de hectare, utilizând apa uzată din Stația de Epurare Buzău și apa din râul Buzău, prin punerea în valoare a canalului gravitațional ,,Iazul Morilor”, irigându-se astfel terenurile agricole din sudul municipiului Buzău din comunele: Gălbinași, Cilibia, Țintești, Smeeni, C.A Rosetti. – realizarea Centurii Buzău – varianta ocolitoare (Orbital) Buzău – legătură cu A7. Sunt convins că, împreună cu Marcel Ciolacu, putem dezvolta proiecte de anvergură care să facă buzoienilor viața mai bună”, a transmis Constantin Toma.

