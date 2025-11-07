Acasă » Showbiz » Showbiz internațional » Donald Trump, mesaj pentru poporul român, după ce a decis retragerea trupelor: „Pentagonul nu ignoră nimic din ce spun”

Donald Trump, mesaj pentru poporul român, după ce a decis retragerea trupelor: „Pentagonul nu ignoră nimic din ce spun”

De: Denisa Iordache 07/11/2025 | 21:53
Donald Trump, mesaj pentru poporul român. Sursă: Profimedia

Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, s-a întâlnit astăzi, 7 noiembrie, la Washington cu Donald Trump pentru a discuta despre războiul din Ucraina. Liderul SUA a vorbit despre relația cu România, dar și despre poporul român. Iată ce a spus!

În timpul întâlnirii, Trump a vorbit despre situația trupelor americane din România, după ce Pentagonul a anunțat că se retrage parțial de la baza Kogălniceanu.

Donald Trump, mesaj pentru poporul român

Întrebat de un jurnalist despre retragerea trupelor americane din România, Trump a spus:

„Nu, Pentagonul nu ignoră nimic din ce spun. Mai facem schimbări, în total e același număr, doar că mai mutăm oameni, mie îmi plac mult românii, cred că sunt un popor grozav. Pete, dacă ai putea tu să spui ceva?”

Pete Hegseth, secretarul Apărării, a clarificat situația trupelor americane din România. În timpul întâlnirii, acesta a declarat:

„Nimic din ce am făcut nu a fost necoordonat cu Casa Albă, totul face parte din perspectiva pe care o avem față de Europa și vor rămâne trupe în România, va fi doar o schimbare în felul în care facem rotația.”

Urări de Sf. Mihail şi Gavriil, pe 8 noiembrie 2025. Mesaje şi felicitări pentru sărbătoriţii zilei
Urări de Sf. Mihail şi Gavriil, pe 8 noiembrie 2025. Mesaje şi felicitări...
Cum să îngrijești PLANTELE pe timp de iarnă. Puțini cunosc următoarele trucuri banale, dar foarte utile
Cum să îngrijești PLANTELE pe timp de iarnă. Puțini cunosc următoarele trucuri banale,...

Mai mult, liderul SUA a punctat faptul că are o relație bună cu țara noastră și că îi plac românii.

„Nu sunt de acord cu ce face Europa în ce privește imigrația, dar sunt de acord cu ei pe multe alte subiecte, tocmai am semnat cel mai bun acord comercial semnat vreodată – 950 miliarde de dolari și am reușit să-l obținem datorită tarifelor și e un acord foarte bun. Înainte eram tratați rău”, a spus Trump.

CITEȘTE ȘI:

Melania și Donald Trump au avut un Halloween pe cinste! Cum au decorat Casa Albă și ce au primit copiii din partea lor

Cine este Rama, soția noului primar din New York: ”Lady Di a noastră”. Donald Trump s-a înfuriat când a aflat rezultatul alegerilor

Tags:
Iți recomandăm
Meghan Markle va juca într-un nou film! Revine la actorie după 8 ani de pauză, alături de alte două nume internaționale
Showbiz internațional
Meghan Markle va juca într-un nou film! Revine la actorie după 8 ani de pauză, alături de alte…
Doliu în lumea influencerilor! A murit subit la 32 de ani, iar familia a aflat de pe Instagram unde se afla
Showbiz internațional
Doliu în lumea influencerilor! A murit subit la 32 de ani, iar familia a aflat de pe Instagram…
Vortexul Polar ar putea aduce fenomene severe în România: Cum va arăta iarna 2025–2026
Mediafax
Vortexul Polar ar putea aduce fenomene severe în România: Cum va arăta iarna...
Cât a plătit un bărbat pentru un loc de PARCARE în Galați. Își mai lua o mașină cu banii aceștia!
Gandul.ro
Cât a plătit un bărbat pentru un loc de PARCARE în Galați. Își...
FOTO. Cea mai frumoasă femeie din lume, umilită pentru felul cum arată: „Nenorocito!”
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă femeie din lume, umilită pentru felul cum arată: „Nenorocito!”
Un controversat afacerist rus din lumea criptomonedelor şi soţia sa, ucişi în Emiratele Arabe Unite. Crimă sau înscenare?
Adevarul
Un controversat afacerist rus din lumea criptomonedelor şi soţia sa, ucişi în Emiratele...
Prima reacție a Poliției Române după ce Dani Mocanu nu a fost găsit pentru a fi trimis după gratii. Ce pedeapsă riscă
Digi24
Prima reacție a Poliției Române după ce Dani Mocanu nu a fost găsit...
Vremea în București: Weekend cu maxime de 15 grade
Mediafax
Vremea în București: Weekend cu maxime de 15 grade
Parteneri
Soția lui Gabi Enache atrage toate privirile: „Vin bărbați și se uită așa la mine, dar el acceptă situația”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Soția lui Gabi Enache atrage toate privirile: „Vin bărbați și se uită așa la mine,...
FOTO, Cea mai frumoasă prezentatoare TV le-a tăiat respirația într-o rochie cu decolteu generos
Prosport.ro
FOTO, Cea mai frumoasă prezentatoare TV le-a tăiat respirația într-o rochie cu decolteu generos
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Reacția Marianei Moculescu, după ce Horia Moculescu a fost internat de urgență: „Este victima propriilor vicii. Fuma și 60 de țigări pe zi, când pierdea la poker”. De ce nu-l vizitează la spital?
Click.ro
Reacția Marianei Moculescu, după ce Horia Moculescu a fost internat de urgență: „Este victima propriilor...
Un francez a găsit lingouri și monede de aur în grădină, în timp ce își săpa piscina. Comoara valorează 700.000 de euro
Digi 24
Un francez a găsit lingouri și monede de aur în grădină, în timp ce își...
Fratele lui Dani Mocanu sfidează Poliția Română, după ce manelistul a fost condamnat la ani grei de închisoare. Primul mesaj
Digi24
Fratele lui Dani Mocanu sfidează Poliția Română, după ce manelistul a fost condamnat la ani...
Poliția a analizat imaginile de pe noile radare pe trepied. Ce a descoperit?
Promotor.ro
Poliția a analizat imaginile de pe noile radare pe trepied. Ce a descoperit?
BANCUL ZILEI. – Băi, golane, am auzit că ai poze indecente cu fiică-mea!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Băi, golane, am auzit că ai poze indecente cu fiică-mea!
Aici începe următoarea generație de monitoare pentru PC
go4it.ro
Aici începe următoarea generație de monitoare pentru PC
Ceva COLOSAL ne străbate galaxia!
Descopera.ro
Ceva COLOSAL ne străbate galaxia!
Olimpiada jocurilor video a fost anulată!
Go4Games
Olimpiada jocurilor video a fost anulată!
Cât a plătit un bărbat pentru un loc de PARCARE în Galați. Își mai lua o mașină cu banii aceștia!
Gandul.ro
Cât a plătit un bărbat pentru un loc de PARCARE în Galați. Își mai lua...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
De ce Maximus nu o mai caută pe Adriana Bahmuțeanu, după cununia cu George Restivan. Ce s-ar fi întâmplat ...
De ce Maximus nu o mai caută pe Adriana Bahmuțeanu, după cununia cu George Restivan. Ce s-ar fi întâmplat cu adolescentul
Ultimul omagiu adus antrenorului Emeric Ienei. Zeci de oameni și-au luat „Adio!” de la el ...
Ultimul omagiu adus antrenorului Emeric Ienei. Zeci de oameni și-au luat „Adio!” de la el pe stadionul Iuliu Bodola
Karmen Simionescu și-a dat „upgrade” în cabinetul esteticianului! Ce proceduri și-a făcut la ...
Karmen Simionescu și-a dat „upgrade” în cabinetul esteticianului! Ce proceduri și-a făcut la față: „Nu că ar fi fost nevoie”
Cât a plătit un român pentru o felie de pizza, 1 L de apă și o brioșă, în Aeroportul Otopeni: ...
Cât a plătit un român pentru o felie de pizza, 1 L de apă și o brioșă, în Aeroportul Otopeni: „Era mișto dacă era Black Friday”
Ce nume se sărbătoresc de Sf. Mihail și Gavriil. Cui trebuie să spui „La mulți ani!” pe 8 noiembrie
Ce nume se sărbătoresc de Sf. Mihail și Gavriil. Cui trebuie să spui „La mulți ani!” pe 8 noiembrie
Când intră banii pe cardurile sociale în decembrie 2025. Dragoș Pîslaru a făcut anunțul mult așteptat
Când intră banii pe cardurile sociale în decembrie 2025. Dragoș Pîslaru a făcut anunțul mult așteptat
Vezi toate știrile
×