Donald Trump, mesaj pentru poporul român, după ce a decis retragerea trupelor: „Pentagonul nu ignoră nimic din ce spun”

Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, s-a întâlnit astăzi, 7 noiembrie, la Washington cu Donald Trump pentru a discuta despre războiul din Ucraina. Liderul SUA a vorbit despre relația cu România, dar și despre poporul român. Iată ce a spus!

În timpul întâlnirii, Trump a vorbit despre situația trupelor americane din România, după ce Pentagonul a anunțat că se retrage parțial de la baza Kogălniceanu.

Donald Trump, mesaj pentru poporul român

Întrebat de un jurnalist despre retragerea trupelor americane din România, Trump a spus:

„Nu, Pentagonul nu ignoră nimic din ce spun. Mai facem schimbări, în total e același număr, doar că mai mutăm oameni, mie îmi plac mult românii, cred că sunt un popor grozav. Pete, dacă ai putea tu să spui ceva?”

Pete Hegseth, secretarul Apărării, a clarificat situația trupelor americane din România. În timpul întâlnirii, acesta a declarat:

„Nimic din ce am făcut nu a fost necoordonat cu Casa Albă, totul face parte din perspectiva pe care o avem față de Europa și vor rămâne trupe în România, va fi doar o schimbare în felul în care facem rotația.”

Mai mult, liderul SUA a punctat faptul că are o relație bună cu țara noastră și că îi plac românii.

„Nu sunt de acord cu ce face Europa în ce privește imigrația, dar sunt de acord cu ei pe multe alte subiecte, tocmai am semnat cel mai bun acord comercial semnat vreodată – 950 miliarde de dolari și am reușit să-l obținem datorită tarifelor și e un acord foarte bun. Înainte eram tratați rău”, a spus Trump.

