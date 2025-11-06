Acasă » Știri » Cine este Rama, soția noului primar din New York: ”Lady Di a noastră”. Donald Trump s-a înfuriat când a aflat rezultatul alegerilor

De: Denisa Iordache 06/11/2025 | 10:15
Zohran Mamdani este noul primar al New York-ului. Sursă: Profimedia

Victoria noului primar al New York-ului, Zohran Mamdani, a stârnit controverse în opinia publică. Donald Trump a reacționat dur la acest moment. Soția lui, Rama Duwaji, a avut un rol important în reușita lui. Cine este noua primă doamnă, dar și ce a declarat Donald Trump? Află în rândurile de mai jos!

Zohran Mamdani, americanul născut în Uganda, cu origini indiene și democrat cu politici socialiste, a câștigat cu peste 50% din voturi la alegerile pentru primăria New York-ului. El a devenit primul primar musulman din istoria orașului.

Cine este Rama, soția noului primar din New York

De asemenea, Rama Duwaji este prima „primă doamnă” care face parte din generația Z a New York-ului. Soția primarului are 28 de ani, este de origine siriană, născută în Houston, Texas. Ea este de profesie ilustrator și este o susținătoare a cauzei palestiniene.

După victoria soțului ei, ea a urcat pe scenă alături de părinții lui Mamdani, celebra regizoare indiană Mira Nair și academicianul Mahmood Mamdani.

„Nu există nimeni altcineva pe care aș prefera să-l am alături de mine în acest moment sau în orice alt moment”, a declarat Zohran Mamdani în discursul său după victorie.

Zohran Mamdani și Rama Duwaji. Sursă: Profimedia

Cum a reacționat Donald Trump

După ce socialistul Mamdani a câștigat alegerile la primăria orașului New York, Donald Trump a reacționat dur. Liderul SUA consideră că victoria acestuia subminează suveranitatea Americii și spune că se va ocupa de acest lucru. În cadrul unei conferințe economice desfășurate la Miami, liderul republican a spus:

„Am pierdut puțină suveranitate aseară la New York, dar ne vom ocupa, nu vă faceți griji”.

Încă de la începutul alegerilor, pentru a împiedica victoria lui Zohran Mamdani, Donald Trump a declarat că susținerea lui merge către candidatul republican Andrew Cuomo. Mai mult, el a adus și o amenințare: va tăia banii municipalității dacă Mamdani va fi victorios.

„Trump nu a fost pe buletinul de vot și închiderea guvernului (shutdown-ul) au fost cele două motive pentru care republicanii au pierdut alegerile din această seară”, a scris liderul SUA pe Truth Social.

