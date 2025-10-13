Fiul cel mic al lui Donald Trump a fost propus pentru o funcție de conducere a platformei TikTok

Barron Trump, mezinul familiei președintelui Statelor Unite, ar putea ajunge să ocupe o funcție de conducere a platformei TikTok. Află detalii în articol!

La vârsta de 19 ani, Barron Trump ar putea face parte din conducerea unei platforme care a reprezentat un instrument valoros în campania tatălui său, Donald Trump.

Barron Trump, în conducerea TikTok?

Jack Advent, cunoscut drept „TikTok Jack” în cercurile apropiate ale liderului SUA, a venit cu propunerea și a susținut că fiul cel mic al lui Trump ar fi „potrivit” pentru un loc în consiliul de administrație al platformei.

„Sper ca președintele Trump să-l ia în calcul pe fiul său Barron, dar și alți tineri americani, pentru conducerea TikTok. Este important ca aplicația să rămână relevantă pentru generația lor”, a declarat Jack Advent pentru Daily Mail.

Barron Trump este student la Universitatea din New York și nu a vorbit public despre această posibilitate a funcției de conducere.

Această informație vine la puțin timp după ce Donald Trump a declarat că a „salvat” TikTok-ul. Mai exact, este vorba despre momentul în care platforma a fost propusă pentru interzicere în SUA, în urma unui ordin executiv semnat în anul 2020, care prevedea obligativitatea vânzării aplicație către investitori americani.

„Tuturor tinerilor de pe TikTok: v-am salvat aplicația, deci îmi sunteți datori”, spunea Donald Trump într-un videoclip postat pe contul său.

Mai mult, TikTok ar urma să treacă în proprietate americană. Larry Ellison, cofondatorul Oracle, se numără printre potențialii cumpărători, alături de Marc Andreessen, investitor de risc la aceeași companie. Cei doi ar negocia o preluare împreună cu fondul de investiții Silver Lake.

După cum vă spuneam, platforma TikTok a reprezentat un instrument de succes în campania electorală pentru Donald Trump. În anul 2024, videoclipul cu care acesta a debutat pe platformă a adunat 180 de milioane de vizualizări.

CITEȘTE ȘI:

Gală UFC la Casa Albă, de ziua lui Trump: Conor McGregor, în ring?! ”Este foarte entuziasmat”

Vladimir Putin l-a amenințat pe Donald Trump! Războiul din Ucraina riscă să escaladeze: „Distrugerea a…”