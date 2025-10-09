Gală UFC la Casa Albă, de ziua lui Trump: Conor McGregor, în ring?! ”Este foarte entuziasmat”

Donald Trump vrea să își marcheze ziua de naștere într-un mod grandios și deja a pus la punct planul. Se pare că în data de 14 iunie 2026 Casa Albă va găzdui o gală UFC. Anunțul a fost făcut chiar de către președintele american într-un discurs ținut la Stația Navală Norfolk.

De-a lungul ultimelor luni, s-a discutat despre posibilitatea organizării unor lupte UFC la Casa Albă în 2026, când se împlinesc 250 de ani de la Proclamarea Independenței Statelor Unite ale Americii. Însă, până la urmă, se pare că evenimentul va avea loc pe 14 iunie 2026, atunci când Trump împlinește 80 de ani.

Președintele a fructificat prietenia de peste două decenii cu șeful celei mai mari ligi de arte marțiale mixte, Dana White, pentru a-și pune planul în aplicare.

„N-am cerut eu, el a venit cu ideea la mine”, mărturisea Dana White.

Gală UFC la Casa Albă

În timpul campaniei electorale, numeroși luptători din UFC l-au susținut pe Donald Trump, făcându-i pe plac Danei White, președintele Ultimate Fighting Championship. După câștigarea mandatului, Trump a anunțat că în vara anului 2026 Casa Albă va găzdui o gală UFC.

Până acum au fost vehiculate mai multe date pentru eveniment. Însă, duminică, 5 octombrie, într-un discurs ținut la Stația Navală Norfolk, președintele a anunțat că gala UFC va avea loc chiar în data de 14 iunie 2026, atunci când el va împlini 80 de ani.

„Pe 14 iunie anul viitor, vom avea o mare luptă UFC la Casa Albă”, a declarat Trump.

Așadar, gala UFC de la Casa Albă va avea loc în vara anului viitor și a fost stabilită deja și locația. Aceasta va avea loc în South Lawn, parcul din fața Casei Albe. Iar luptătorii vor merge către ring din Biroul Oval al președintelui. UFC și-ar fi asumat să plătească nu mai puțin de 700.000 de dolari pentru a înlocui gazonul distrus după eveniment.

De asemenea, s-au vehiculat și câteva nume care vor intra în ringul de la Casa Albă. Printre aceștia s-ar număra și Conor McGregor, care a scris recent pe X că va primi 100 de milioane de dolari și 100 de „vize de aur” americane pentru el, familia și prietenii săi.

Însă, Dana White, președintele UFC, l-a contrazis pe sportiv, spunând că până acum nu au început negocierile cu niciun luptător, așa că niciun nume nu este confirmat.

„Nu am început încă negocierile pentru nicio luptă pentru Casa Albă. Acestea nu vor începe până în februarie. Am precizat clar că Conor vrea să lupte pentru acel card și puteți vedea clar că este foarte entuziasmat să lupte pentru acel card, dar încă nu s-a făcut nimic. Nu s-a purtat nicio negociere pentru evenimentul de la Casa Albă”, a declarat Dana White.

Alți sportivi care și-au exprimat interesul de a lupta sunt Jon Jones și Khamzat Chimaev.

