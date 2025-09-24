Scandal la ONU cu Donald Trump, după ce a rămas blocat pe scările rulante. Și asta nu e tot: ce a pățit în timpul discursului

Situație tensionată pentru Donald Trump! Președintele SUA a fost enervat la culme în timpul vizitei la ONU din cauza unor erori. Ce mesaj dur a transmis? Află în rândurile de mai jos!

Ieri, 23 septembrie 2025, președintele Donald Trump a fost prezent la sediul ONU, dar vizita nu s-a desfășurat întocmai așa cum liderul și-ar fi dorit. Președintele american și prima doamnă au fost nevoiți să treacă printr-o serie de situații tensionate.

Donald Trump, enervat la culme

Donald Trump a fost nevoit să urce singur pe scările rulante alături de Melania Trump, din cauză că acestea s-au oprit brusc.

Lista de nereguli nu s-a oprit aici, ceea ce l-a înfuriat și mai tare pe liderul SUA. Când a venit momentul în care trebuia să își citească discursul, Donald Trump a fost încurcat de faptul că prompterul cu textul s-a stricat. A urmat o situație tensionată plină de discuții, iar liderul american a transmis un mesaj dur, enervat la culme de aceste situații:

„Cele două lucruri pe care le-am primit de la ONU sunt o scară rulantă proastă şi un prompter prost.”

Problemele s-au ținut lanț de Donald Trump. Președintele SUA a întâmpinat o eroare și la Londra, atunci când elicopterul prezidențial s-a stricat și a fost schimbat în ultimele momente. Piloții au fost nevoiți să aterizeze de urgență pe aerodrom local din cauză că elicopterul ar fi avut o problemă hidraulică.

Liderul american și prima doamnă au fost preluați cu alt elicopter și au ajuns pe aeroportul Stansted cu o întârziere de 20 de minute.

