Un expert le-a citit pe buze lui Donald Trump și Elon Musk. Mesajul surprinzător transmis de președintele SUA

De: Mirela Loșniță 23/09/2025 | 11:56
Sursă foto: Profimedia

Elon Musk și Donald Trump au fost surprinși împreună la funeraliile activistului american Charlie Kirk, după ce în urmă cu câteva luni, s-au certat. Deși relația lor s-a răcit brusc în urmă cu trei luni, cei doi au îngropat securea războiului. Despre ce au discutat, de fapt, la funeraliile lui Charlie Kirk.

Donald Trump a fost văzut cu vechiul său prieten, Elon Musk la comemorarea activistului politic Charlie Kirk. Se pare că între cei doi a avut loc o discuție interesantă, chiar în timpul discursului susținut de secretarul Apărării Pete Hegseth.

Ce i-a spus, de fapt, Donald Trump lui Elon Musk

Fondatorul Tesla l-a salutat politicos pe Donald Trump, a dat mâna cu el, în timp ce zeci de mii de oameni au venit să își ia rămas bun de la activistul Charlie Kirk. Un expert în cititul pe buze, Nicola Hickling, a analizat imaginile și a dezvăluit ce și-au spus, de fapt, cei doi.

Liderul american l-a salutat pe Trump și i-a zis: „Ce mai faci”, iar șeful Tesla ar fi ridicat din umeri atunci când a auzit întrebarea președintelui american. Donald Trump a continuat spunând: „Elon am auzit că trebuie să vorbim”. Între timp, la conversație s-a alăturat și Dana White, om de afaceri american, cunoscut în special ca președinte și CEO al Ultimate Fighting Championship (UFC).

Trump a continuat spunând: „Hai să găsim o soluție pentru a reveni la normal”. În acel moment Elon Musk a dat din cap. Liderul american i-a strâns mâna și i-a spune: „Mi-ai lipsit”. Între timp, Elon Musk a postat pe platforma X, o fotografie cu el și Donald Trump stând împreună, cu descrierea „Pentru Charlie”. Această imagine a fost distribuită și de contul oficial al Casei Albe.

Sursă foto: X

Donald Trump și Elon Musk s-au întâlnit în State Farm Arena din Glendale, Arisona, unde mii de persoane s-au strâns pentru a-i aduce un omagiu lui Charlie Kirk, care a fost ucis cu sânge rece pe data de 10 septembrie în campusul Universității Utah Valley.

Charlie Kirk și Elon Musk au lucrat activ în timpul alegerilor prezidențiale din anul 2024. Fondatorul Tesla a donat peste 270 de milioane de dolari campaniei prezidențiale a lui Donald Trump și a desfășurat activ campanie electorală în state cheie. Elon Musk a postat o serie de atacuri împotriva președintelui american, pe rețelele sociale, începând cu luna iunie 2025, atunci când a părăsit funcția de șef al Departamentului pentru Eficiență Guvernamentală (DOGE).

×