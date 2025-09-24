Donald Trump va intra în conflict cu Vladimir Putin: ”Ucraina își va recupera TOATE teritoriile”

Marți după-amiază, scena politică internațională a fost surprinsă de o nouă schimbare de ton din partea președintelui american Donald Trump în privința războiului dintre Rusia și Ucraina. Într-un mesaj public transmis pe rețelele sociale, liderul de la Washington a afirmat că, în contextul actual, Ucraina ar putea reface granițele sale inițiale cu ajutorul Uniunii Europene și al NATO. Mesajul vine în contrast cu pozițiile mai vechi ale lui Trump, care lăsau loc pentru ideea unor compromisuri teritoriale.

Analizând situația pe câmpul de luptă și efectele sancțiunilor economice asupra Moscovei, Trump a indicat că Rusia se află într-o poziție vulnerabilă, iar Ucraina ar avea, prin determinarea arătată până acum, șansa de a își restabili frontierele recunoscute internațional. În mesajul său, el a punctat și rolul esențial al sprijinului european și al armamentului provenit din statele membre NATO.

Ce mesaj a transmis Donald Trump

În pofida faptului că nu este clar la ce granițe s-a referit liderul american – cele anterioare invaziei din februarie 2022 sau cele de dinainte de anexarea Crimeei în 2014 – reacțiile internaționale au fost rapide. La Kiev, mesajul a fost interpretat drept un semnal pozitiv, fiind pentru prima dată când Trump a transmis public că o soluție pentru Ucraina ar putea include restabilirea teritoriului în totalitate, nu doar oprirea ofensivei ruse.

„După ce am ajuns să cunosc și să înțeleg pe deplin situația militară și economică a Ucrainei/Rusiei și după ce am văzut problemele economice pe care le provoacă Rusiei, cred că Ucraina, cu sprijinul Uniunii Europene, este în măsură să lupte și să recâștige întreaga Ucraină în forma sa inițială”, a transmis Trump pe rețelele de socializare.

În plan diplomatic, declarațiile au fost privite de analiști și oficiali occidentali drept o încercare de a exercita presiune suplimentară asupra Kremlinului. Surse citate de presa americană au explicat că strategia ar fi aceea de a forța Rusia să accepte discuții de pace într-un moment în care sancțiunile și costurile războiului creează probleme interne serioase. Cu toate acestea, la nivelul administrației americane nu s-a semnalat o schimbare oficială de politică, iar aliații europeni nu au primit notificări despre o eventuală repoziționare strategică.

Reacția Moscovei nu a întârziat să se lase așteptată. Ambasada rusă la Washington nu a oferit un punct de vedere imediat, iar Kremlinul nu a emis deocamdată o reacție oficială. Însă, potrivit unor diplomați occidentali, Kremlinul ar putea interpreta mesajele americane fie ca pe o provocare suplimentară, fie ca pe o încercare de a crea diviziuni între aliați.

La Washington, Casa Albă a evitat să confirme o eventuală schimbare de abordare, subliniind însă frustrarea președintelui american față de continuarea atacurilor ruse asupra civililor ucraineni. Deși Trump a transmis de-a lungul timpului mesaje contradictorii, inclusiv ideea unor concesii teritoriale pentru a încheia războiul, declarațiile sale recente par să marcheze o ajustare vizibilă a tonului.

În plan european, oficialii din statele membre NATO au remarcat faptul că liderul american nu a criticat guvernul ucrainean și nici nu a sugerat compromisuri teritoriale, ci dimpotrivă, a accentuat necesitatea sprijinului militar și financiar. Pentru multe capitale europene, acest aspect reprezintă o încurajare, într-un moment în care sprijinul occidental pentru Kiev este vital.

