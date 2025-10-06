Acasă » Știri » Vladimir Putin l-a amenințat pe Donald Trump! Războiul din Ucraina riscă să escaladeze: „Distrugerea a…”

Vladimir Putin l-a amenințat pe Donald Trump! Războiul din Ucraina riscă să escaladeze: „Distrugerea a…”

De: Anca Chihaie 06/10/2025 | 11:43
Vladimir Putin și Donald Trump Foto: Profimedia

Vladimir Putin vrea să rupă relația cu Donald Trump! Această decizie vine după ce liderul rus ar fi atacat Ucraina cu dronele. Iată care ar fi motivul deciziei!

Relațiile dintre Moscova și Washington se află într-o perioadă foarte tensă, după ce oficialii ruși au reacționat cu duritate față de posibilitatea ca Statele Unite ofere Ucrainei rachete de croazieră care pot atinge ținte dinprofunzimea teritoriului rus. Persoanele de la Kremlin au spus că o astfel de decizie ar putea duce la o scădere marea relațiilor diplomatice cu SUA și ar marca o escaladare importantă a conflictelor internaționale.

Vladimir Putin l-a amenințat pe Donald Trump

Acest anunț apare într-un moment în care conflictul din Ucraina se face mai intens, iar atacurile asupra infrastructuriicritice ale țării vecine cresc. În ultimele zile, mai multe orașe ucrainene au fost atacate, în special instalații de energie și transport, cauzând avarii grave și afectând mii de oameni.

„Am spus deja că acest lucru va duce la distrugerea tendințelor pozitive din relația cu Statele Unite. Așa văd eu situația. Nu va depinde doar de noi sau de mine cum vor decurge lucrurile”, a transmis  liderul de la Kremlin.

Cele 3 zodii care traversează o perioadă transformatoare, după Luna Plină din 6 octombrie 2025. Purificare și reînnoire pentru acești nativi
Cele 3 zodii care traversează o perioadă transformatoare, după Luna Plină din 6...
Un bărbat din Târgu Frumos a mers la spital, crezând că are o afecțiune banală, dar medicii nu l-au mai putut salva. Familia nu își explică TRAGEDIA
Un bărbat din Târgu Frumos a mers la spital, crezând că are o...

Autoritățile ucrainene au raportat și pierderi de vieți și pagube materiale, în timp ce se fac eforturi mari pentru a restabili serviciile esențiale. Sprijinul oferit de țările occidentale, inclusiv arme defensivă și ofensivă, a fost un motiv de tensiune constant pentru Rusia. Oficialii ruși au avertizat că implicarea directă a forțelor americane în furnizarea acestor arme ar fi percepută ca o amenințare majoră pentru securitatea lor națională și ar putea duce la măsuri severe.

Experții militari spunorice transfer de astfel de rachete ar marca un pas important în conflict, crescând riscul unui răspuns militar mai amplu din partea Rusiei. În Ucraina, liderii politici continuă să ceară sprijin suplimentar de la aliați, cerând un armistițiu aerian și măsuri pentru protejarea civililor și a infrastructurii importante.

De asemenea, guvernul ucrainean urmărește cu atenție situația pe front și analizează impactul fiecărui atac asupra economiei și a populației. În același timp, comunitatea internațională se îngrijorează de escaladarea conflictelor și exprimă îngrijorări privind stabilitatea regiunii. 

(Citește și: Anunțul dramatic al lui Donald Trump privind livrările de arme și războiul din Ucraina: „Vorbele nu înseamnă nimic”)

 

Tags:
Iți recomandăm
Ce pensie vor încasa seniorii cu 5.000 de lei pe lună în 2030. Vești bune pentru acești pensionari
Știri
Ce pensie vor încasa seniorii cu 5.000 de lei pe lună în 2030. Vești bune pentru acești pensionari
Cazul ucrainencei Iryna Zarutska are urmări inedite în SUA. Pluton de execuție, reactivat?!
Știri
Cazul ucrainencei Iryna Zarutska are urmări inedite în SUA. Pluton de execuție, reactivat?!
Avertizare meteo: Cod roșu de ploi abundente în trei județe. Cod portocaliu în Muntenia și Dobrogea, ninsori viscolite la altitudini mari
Mediafax
Avertizare meteo: Cod roșu de ploi abundente în trei județe. Cod portocaliu în...
Cele 3 zodii care traversează o perioadă transformatoare, după Luna Plină din 6 octombrie 2025. Purificare și reînnoire pentru acești nativi
Gandul.ro
Cele 3 zodii care traversează o perioadă transformatoare, după Luna Plină din 6...
O medaliată olimpică a încins internetul! Ce fotografii a putut să posteze
Prosport.ro
O medaliată olimpică a încins internetul! Ce fotografii a putut să posteze
Sorin Oprescu a fost adus la audieri în Grecia și a făcut primele declarații: „M-am dus să aștept un prieten”. Ce regretă
Adevarul
Sorin Oprescu a fost adus la audieri în Grecia și a făcut primele...
„Președintele a pierdut controlul”. Comportamentul bizar al lui Donald Trump stârnește îngrijorare în SUA
Digi24
„Președintele a pierdut controlul”. Comportamentul bizar al lui Donald Trump stârnește îngrijorare în...
S-a finalizat procesul ”Fantomei” de la Artmark! A cumpărat tablouri de 550.000 de euro sub o identitate falsă. Lucrările sunt semnate de Tonitza, Vermont și Țuculescu
Mediafax
S-a finalizat procesul ”Fantomei” de la Artmark! A cumpărat tablouri de 550.000 de...
Parteneri
Monica Tatoiu, dezvăluiri șocante! Cum a aflat că are cancer: „Pierd un litru de sânge la trei zile”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Monica Tatoiu, dezvăluiri șocante! Cum a aflat că are cancer: „Pierd un litru de sânge...
Jucătoarea și-a pus silicoane și a adus-o în discuție pe Halep: „Sânii ei erau un handicap”
Prosport.ro
Jucătoarea și-a pus silicoane și a adus-o în discuție pe Halep: „Sânii ei erau un...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Studenția la cămin: mai mult decât economie ... o familie! Teodora: „Recomand deoarece este o experiență să fii într-o comunitate (...)
Click.ro
Studenția la cămin: mai mult decât economie ... o familie! Teodora: „Recomand deoarece este o...
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
WOWBiz.ro
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă...
Trei tineri au plecat la plimbare cu un Cybertruck. Însă au avut un accident, portierele s-au blocat, iar mașina a luat foc
Antena 3
Trei tineri au plecat la plimbare cu un Cybertruck. Însă au avut un accident, portierele...
„Sunt un lord al războiului”. Cum a reușit un antreprenor din Silicon Valley să atragă atenția Pentagonului pentru o armă anti-dronă
Digi 24
„Sunt un lord al războiului”. Cum a reușit un antreprenor din Silicon Valley să atragă...
Un sistem masiv de curenți oceanici se comportă extrem de ciudat, iar cercetătorii cred că Europa va fi afectată: „E îngrijorător”
Digi24
Un sistem masiv de curenți oceanici se comportă extrem de ciudat, iar cercetătorii cred că...
Dacia surprinde Europa: Sandero, Stepway, Jogger și Logan intră într-o nou eră!
Promotor.ro
Dacia surprinde Europa: Sandero, Stepway, Jogger și Logan intră într-o nou eră!
Ike Turner Jr, fiul regretatei Tina Turner, a murit la 67 de ani
kanald.ro
Ike Turner Jr, fiul regretatei Tina Turner, a murit la 67 de ani
„Un gest criminal!” Mama Andreei Cuciuc face acuzații grave. E convinsă că moartea fetei nu a fost întâmplătoare: „O clipă de neatenție și viața ei s-a sfârșit”
StirileKanalD
„Un gest criminal!” Mama Andreei Cuciuc face acuzații grave. E convinsă că moartea fetei nu...
Femeia româncă, stabilită în Italia, condusă pe ultimul drum după aproape 9 luni de când s-a stins din viață! Motivul și desfășurarea evenimentelor sunt de-a dreptul șocante
kfetele.ro
Femeia româncă, stabilită în Italia, condusă pe ultimul drum după aproape 9 luni de când...
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
WOWBiz.ro
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și...
Ţara europeană care oferă salarii de peste 8.000 € şi cazare gratuită. Condiţia pentru a munci aici
observatornews.ro
Ţara europeană care oferă salarii de peste 8.000 € şi cazare gratuită. Condiţia pentru a...
BANCUL ZILEI. Bulă este obligat să renunțe la plăceri: - E cazul s-o cam rărești cu escapadele
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă este obligat să renunțe la plăceri: - E cazul s-o cam rărești...
Așa ar putea arăta viitorul electric al Daciei. Conceptul care schimbă regulile jocului
go4it.ro
Așa ar putea arăta viitorul electric al Daciei. Conceptul care schimbă regulile jocului
Care este cel mai scump obiect construit vreodată de om?
Descopera.ro
Care este cel mai scump obiect construit vreodată de om?
A pozat goală în Playboy în urmă cu 23 de ani, însă ce s-a aflat acum despre trecutul Gabrielei Cristea întrece orice așteptare: „Mi-au dat lacrimile...”
Viva.ro
A pozat goală în Playboy în urmă cu 23 de ani, însă ce s-a aflat...
Florinel Coman, transfer „bombă” la FCSB?! Gigi Becali a dezvăluit discuția cu atacantul român: „Vreau să joc, nea Gigi” / „Ai de luat 6 milioane”
Fanatik.ro
Florinel Coman, transfer „bombă” la FCSB?! Gigi Becali a dezvăluit discuția cu atacantul român: „Vreau...
Gigi Becali râde de olteni: “Mirel Rădoi știe mai bine ca stăpânul! De aia taie și spânzură la Universitatea Craiova” Comparația cu FCSB: „Dacă aș avea și eu unul așa…”
Fanatik.ro
Gigi Becali râde de olteni: “Mirel Rădoi știe mai bine ca stăpânul! De aia taie...
Bucurie imensă pentru Elena Udrea. Toți românii se roagă pentru ea: Vă doresc tot binele din lume (VIDEO)
Capital.ro
Bucurie imensă pentru Elena Udrea. Toți românii se roagă pentru ea: Vă doresc tot binele...
Ninge în Bucureşti. Brr! Un ciclon polar aduce vortexul peste România
Romania TV
Ninge în Bucureşti. Brr! Un ciclon polar aduce vortexul peste România
Romania are un potențial imens în industria jocurilor video
Go4Games
Romania are un potențial imens în industria jocurilor video
Dan Diaconescu are dovada! Mesajul care dă peste cap ancheta în cazul lui Călin Georgescu
Capital.ro
Dan Diaconescu are dovada! Mesajul care dă peste cap ancheta în cazul lui Călin Georgescu
Cât poți plăti în numerar fără să încalci legea. Limitele zilnice și excepțiile prevăzute în Codul Fiscal
evz.ro
Cât poți plăti în numerar fără să încalci legea. Limitele zilnice și excepțiile prevăzute în...
Vești proaste de la ANM. Al doilea CICLON lovește cu PUTERE România. Pericol de inundații în jumătate din țară. Cod roșu de ploi și vijelii
Gandul.ro
Vești proaste de la ANM. Al doilea CICLON lovește cu PUTERE România. Pericol de inundații...
Suma indecentă pe care a plătit-o Ion Ţiriac pentru un moft în fiecare din ultimii peste 35 de ani: Le fac pe plac
as.ro
Suma indecentă pe care a plătit-o Ion Ţiriac pentru un moft în fiecare din ultimii...
Când și de ce a renunțat Nicoleta Luciu la silicoane. Vedeta a slăbit, însă nu vrea să se oprească aici
A1
Când și de ce a renunțat Nicoleta Luciu la silicoane. Vedeta a slăbit, însă nu...
Alina, primele DECLARAȚII după eliminarea din „Casa Iubirii”: „Am realizat că Robert nu era ceea ce părea” Fosta concurentă, dezamăgită de jocurile toxice ale colegului ei: „Mi s-a părut că îi plăcea foarte mult situația în care se afla”
radioimpuls.ro
Alina, primele DECLARAȚII după eliminarea din „Casa Iubirii”: „Am realizat că Robert nu era ceea...
Gigi Becali, dialog fără precedent cu Marius Șumudică după FCSB – Universitatea Craiova 1-0. Cum a făcut schimbările în derby: „Ești numărul 1” / „Am fost mai hoț ca ei”
Fanatik.ro
Gigi Becali, dialog fără precedent cu Marius Șumudică după FCSB – Universitatea Craiova 1-0. Cum...
Adrian Mutu e convins că FCSB a dat lovitura cu el: „Are un fizic și o tehnică bună”. Analiză după victoria campioanei cu Universitatea Craiova
Fanatik.ro
Adrian Mutu e convins că FCSB a dat lovitura cu el: „Are un fizic și...
Știrile zilei, 30 septembrie 2025
Yellow News
Știrile zilei, 30 septembrie 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ce pensie vor încasa seniorii cu 5.000 de lei pe lună în 2030. Vești bune pentru acești pensionari
Ce pensie vor încasa seniorii cu 5.000 de lei pe lună în 2030. Vești bune pentru acești pensionari
Cazul ucrainencei Iryna Zarutska are urmări inedite în SUA. Pluton de execuție, reactivat?!
Cazul ucrainencei Iryna Zarutska are urmări inedite în SUA. Pluton de execuție, reactivat?!
Ioana Ginghină a comis-o! Actrița a primit un mare val de hate după ce s-a apucat de dans provocator: ...
Ioana Ginghină a comis-o! Actrița a primit un mare val de hate după ce s-a apucat de dans provocator: „Asta ne mai trebuia să vedem!”
Andreea Bostănică și-a mai îndeplinit o dorință de ziua ei! Marea vedetă cu care s-a îmbrățișat ...
Andreea Bostănică și-a mai îndeplinit o dorință de ziua ei! Marea vedetă cu care s-a îmbrățișat în Dubai
Cum arată acum fiicele lui Dan Alexa din prima căsătorie. Cu ce se ocupă fosta soție, Izabela, în ...
Cum arată acum fiicele lui Dan Alexa din prima căsătorie. Cu ce se ocupă fosta soție, Izabela, în prezent
Mama Andreei Cuciuc face declarații noi după moartea fiicei sale! Ce i s-ar fi pus tinerei în pahar
Mama Andreei Cuciuc face declarații noi după moartea fiicei sale! Ce i s-ar fi pus tinerei în pahar
Vezi toate știrile
×