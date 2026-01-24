Vine gerul arctic în februarie. Fenomenul meteorologic care schimbă prognoza

Vortexul polar, un fenomen care favorizează pătrunderea maselor de aer arctic, se întoarce în România, în februarie. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), următoarele zile vor aduce o ușoară încălzire la nivel național, car nu va ține mult.

Meteorologii subliniază că această perioadă este temporară, iar frigul se va întoarce în februarie. Începutul lunii viitoare ar putea aduce temperaturi negative severe și nopți cu ger accentuat. Revenirea vortexului polar va favoriza din nou scăderi bruște de temperatură, cu impact direct asupra traficului rutier.

Vortexul polar revine în Europa

Primele zile din februarie ar putea fi mai blânde în multe zone din Europa. Apoi se instaurează o răcire accentuată în special nordul și nord-vestul Europe. Situația nu este mai bună nici în SUA. Americanii se pregătesc în aceste zile pentru o furtună hibernală de amploare, considerată una dintre cele mai puternice din ultimii ani. Se anunță vânt puternic și ninsori abundente.

Peste 30 de centimetri de zăpadă s-ar putea acumula la New York şi în unele state de pe coasta de Est, au avertizat meteorologii, Virginia şi Maryland urmând să fie cele mai afectate.

Ninsori și temperaturi scăzute și în America

„De obicei, vortexul se roteşte liniştit, fără a avea un efect semnificativ asupra vremii noastre, dar uneori se deplasează sau se întinde spre sud, deasupra Americii de Nord, aducând cu sine frigul”, a explicat pentru AFP Jennifer Francis, cercetătoare la Woodwell Climate Research Center.

Uneori, se formează valuri atmosferice mari mai aproape de sol, care destabilizează vortexul polar propagându-se în sus. În loc să se descompună complet – ca în cazul episoadelor spectaculoase numite „încălzire stratosferică bruscă” – vortexul se poate întinde, luând o formă mai ovală.

„Imaginaţi-vă un elastic pe care îl trageţi. Acest lucru permite aerului rece să se extindă mult mai spre sud, cum s-a întâmplat săptămâna aceasta în Statele Unite”, spune Judah Cohen, climatolog la Massachusetts Institute of Technology (MIT).

În intervalul 26 ianuarie – 2 februarie, în România, temperaturile se vor menține peste mediile specifice perioadei, cu abateri pozitive mai pronunțate în sud-estul țării. Precipitațiile vor fi mai abundente decât de obicei, în special în regiunile sudice și în Carpații Meridionali.

