De: Anca Chihaie 17/01/2026 | 10:40
Când vine primăvara, de fapt? 2026, an bizar conform meteorologilor Easeweather
Primăvara anului 2026 se anunță neobișnuită din punct de vedere meteorologic, marcând o tranziție lentă și instabilă între iarnă și vară. Analiza tendințelor climatice din această perioadă relevă alternanțe semnificative între zile mai reci și intervale cu temperaturi mai ridicate, însoțite de precipitații frecvente, ceea ce sugerează un început de sezon cu condiții meteo variabile.

Analiza generală a sezonului sugerează că primăvara 2026 va fi caracterizată de o instabilitate crescută, cu alternanțe între zile calde și zile reci, perioade ploioase și intervale mai senine. Această variabilitate meteorologică este mai accentuată în comparație cu primăverile obișnuite, iar ritmul ploilor va influența modul în care se desfășoară activitățile în aer liber și planurile specifice sezonului.

Luna martie 2026 aduce un debut de primăvară moderat, caracterizat de maxime diurne situate în intervalul 8–18 grade Celsius. În prima parte a lunii, diminețile și nopțile rămân relativ reci, însă valorile termice cresc treptat pe măsură ce se apropie finalul lunii. Această perioadă se remarcă prin alternanța între episoade cu vreme blândă și zile mai răcoroase, ceea ce indică o primăvară care nu va debuta cu temperaturi constante și ridicate.

Precipitațiile sunt prezente intermitent pe parcursul lunii, afectând mai ales zilele de 6, 11, 13, 16, 17, 19 și 21 martie, potrivit prognozelor. Aceste intervale umede vor menține un nivel ridicat de umiditate în atmosferă și vor conferi un aspect mohorât unor zile aparent însorite.

Aprilie 2026 se conturează ca o lună cu o frecvență mai mare a precipitațiilor, comparativ cu luna precedentă. Intervalele ploioase sunt distribuite de-a lungul întregii luni, cu concentrații mai evidente în primele și ultimele zile: 2–5, 7–8, 12, 15, 18–22 și 28–30 aprilie.

Maximele termice vor varia între 12 și 21 de grade Celsius, valori considerate apropiate de mediile climatice obișnuite pentru această perioadă a anului. Cerul va rămâne parțial sau temporar noros, iar instabilitatea atmosferică va fi o caracteristică dominantă, contribuind la alternanța rapidă între intervale de ploaie și momente mai liniștite din punct de vedere meteorologic.

Pe măsură ce se apropie luna mai, primăvara devine mai vizibilă în termometre, dar instabilitatea nu dispare complet. Primele zile ale lunii continuă să fie marcate de ploi, cu temperaturi maxime situate în jurul valorilor de 22–23 de grade Celsius. Ulterior, vremea alternează între episoade mai însorite și intervale cu precipitații, iar maximele diurne ajung între 17 și 25 de grade Celsius. Această evoluție indică apropierea treptată de temperaturile specifice începutului de vară, fără însă a elimina complet ploile și nopțile răcoroase.

