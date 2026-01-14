Acasă » Știri » Avertisment de ninsoare severă emis de meteorologii Accuweather în București. La ce oră începe

De: Irina Vlad 14/01/2026 | 16:33
sursă foto: social media

În următoarele zile, vremea devine din ce în ce mai rece. Meteorologii Accuweather au emis o alertă de vreme rea, ninsori abundente și viscol în București. Sunt așteptate depuneri de zăpadă consistente, în general de 2 până la 4 centimetri. 

Din punct de vedere meteorologic, luna ianuarie va fi marcată de episoade de ger și ninsori consistente. Potrivit specialiștilor Accuweather, prima lună din an aduce temperaturi mai scăzute decât cele normale, multe nopți geroase, cu temperaturi sub 0 grade Celsius.

Accuweather: București intră sub avertizare de vreme rea

Vremea rece a pus stăpânire pe aproape întreaga țară. O masă de aer rece va cuprinde Capitala. Va ninge abundent și se va depune un strat consistent de zăpadă, potrivit meteorologilor Accuweather. Prima săptămână din ianuarie a adus temperaturi sub valorile obișnuite pentru această perioadă, frigul fiind resimțit mult mai intens.

Atenționare de vreme rea în București/ sursă foto: Accuweather
Atenționare de vreme rea în București/ sursă foto: Accuweather

În perioada 11 – 13 ianuarie, Capitala s-a aflat sub avertizare de vreme deosebit de rece, precipitații mixte și polie, ninsori slabe și strat de zăpadă. În următorele zile, vremea se menține deosebit de rece, valorile termice rămânând mai coborâte decât cele specifice pentru această săptămână. Pe 14 ianuarie, sunt așteptate, din nou, precipitații mixte.

AVERTIZARE METEO DE VREME REA: Începând de vineri, 16 ianuarie 2026, de la ora 08:00 până la ora 18:00, meteorologii Accuweather au emis un avertisment de vreme severă în București. Chiar dacă pe timp de zi se vor înregistra temperaturi de 6 – 7 grade Celsius, nopțile continuă să fie extrem de friguroase și geroase. Potrivit estimărilor meteorologilor, cea mai geroasă noapte din ianuarie va fi pe 19, când se vor înregistrat minime sub pragul de îngheț, ajungând la -5 grade Celsius.

Fenomenul „gheața neagră”. Ce este și de ce li se recomandă oamenilor să stea acasă

Fenomene meteo foarte periculoase în Capitală. Bucureștenii, sfătuiți să evite deplasările în aceste zile, potrivit meteorologilor Accuweather

